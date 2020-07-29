Политика
ТАССДепутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
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с чего всё началось
Заседание законодательного собрания Ульяновской области в среду пришлось прервать из-за драки депутатов, сообщил журналистам первый зампред парламента региона, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев.РИА Новостивчера в 14:17
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Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля
Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.
Моссовет вчера в 04:53
Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК Вагнера нашлись на «Миротворце»
Задержанные в Белоруссии бойцы иностранной частной военной компании (ЧВК), которых называют российскими наемниками из ЧВК Вагнера, нашлись в базе украинского сайта «Миротворец».
Lenta.ru вчера в 09:46
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США
Газета.Ru вчера в 14:30
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
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Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
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Общество
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РИА Новости вчера в 00:36
Общество
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News.ru вчера в 11:05
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Российский предприниматель Олег Дерипаска выразил критику в сторону властей за недостаточную антисанкционную борьбу.
CT news вчера в 11:37
Политика
Трамп оценил необходимость защищать Германию от России
Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России.
Lenta.ru вчера в 20:26
Общество
Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов.
РБК 00:36
Общество
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По мнению врача-диетолога Андрея Бобровского, шашлык является основой кавказского долголетия.
ToDay News Ufa 00:42
Киберспорт
Twitch разблокировала канал bratishkinoff
Twitch сняла бан с канала Владимира bratishkinoff Братишкина. Канал стримера был недоступен чуть больше суток.
CyberSport.ru вчера в 12:47
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru вчера в 09:34
Политика
Посольство получило уведомление о задержании в Белоруссии 32 россиян
Посольство России в Белоруссии получило от МИД республики уведомление о задержании 32 россиян, сообщает официальный аккаунт дипмиссии в Twitter.
Общественная служба новостей вчера в 12:56
Армия и оружие
На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»
Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru вчера в 12:51
Происшествия
Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»
Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру вчера в 13:04
Экономика
Названа примерная цена проездного после транспортной реформы в Екатеринбурге, Челябинске и Перми
Напомним, Екатеринбург уже закупил 57 больших "газовых" автобусов, они должны выйти на линии в текущем году.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:16
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в префектуре Фукусима выросло до 17
РИА Новости вчера в 22:26
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru вчера в 08:57
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК вчера в 15:38
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РИА Новости вчера в 19:08
Здоровье
Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 08:11
Шоу-бизнес
«Лучший муж и папа»: Звезду «Дома-2» Катю Жужу выписали из роддома
Телеведущая стала мамой во второй раз. Бывшую ведущую проекта «Дом-2» Катю Жужу выписали из роддома.
Пятый канал вчера в 18:16
Политика
В Минске появились колонны военной техники
Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
Политика
В Белоруссии показали паспорта задержанных под Минском граждан РФ
Паспорта задержанных под Минском россиян показал Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» 29 июля в своем эфире.
ИА Красная Весна вчера в 17:46
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 10:07
Происшествия
В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков
РИА Новости вчера в 05:00
Технологии
SMS-подтверждения платежей с банковских карт частично отменены
Напомним, СМИ сообщали о том, что мошенники нашли новые способы кражи денег с банковских карт.
ИА Красная Весна вчера в 21:42
Футбол
Уволенный гендиректор «Химок»: предположу, мне не простили выход в РПЛ
Бывший генеральный директор подмосковных "Химок" Василий Иванов прокомментировал свое увольнение из клуба, передает "СЭ".
Газета.Ru вчера в 12:43