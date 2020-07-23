Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаДепутаты городской думы выбрали мэром Благовещенска Олега Имамеева

Ко второму этапу были допущены первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев и директор МП "Муниципальный центр международного сотрудничества" Сергей Шимко. Всего в тайном голосовании городской думы приняли участие 24 депутата.
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Олег Имамеев избран мэром Благовещенска

Телепортвчера в 22:23

Первый заместитель мэра Благовещенска возглавил администрацию города

ТАССвчера в 22:50

Олега Имамеева избрали мэром Благовещенска

АСН24вчера в 22:41

Олег Имамеев стал мэром Благовещенска

РИА Новостивчера в 22:38

Олег Имамеев стал новым мером Благовещенска

Вести - Амурская областьвчера в 23:06

Новым мэром Благовещенска стал Олег Имамеев

Амур.инфовчера в 22:02

Новым мэром Благовещенска избран Олег Имамеев

Амурская правдавчера в 21:54
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
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Экономика

«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 21 июля в 21:50
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Технологии

В России данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему

До конца текущего года Росгвардия получит IT-платформу, которая позволит отслеживать все гражданское оружие в России от завода до прилавка.
Накануне.Ru вчера в 22:09
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Наука

Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

РИА Новости вчера в 16:48
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
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Экономика

В России планируют довести собираемость налогов до 99%

Москва, 23 июля 2020, 05:38 — REGNUM Довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году планируют в министерстве финансов России.
REGNUM вчера в 22:38
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Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
1,6K
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ вчера в 10:31
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 10:47
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Политика

Трамп: США могут потребовать от Китая закрыть и другие дипучреждения

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Америка потребует от Китая закрыть и другие дипломатические учреждения на территории страны.
Газета.Ru вчера в 18:21
265
Футбол

Уволенный из «Спартака» гендиректор Цорн поздравил команду

Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн поздравил команду с окончанием сезона.
BetOn вчера в 17:58
1
Путешествия

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.
РИА Новости вчера в 17:45
3,8K
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
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Шоу-бизнес

Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
Lenta.ru вчера в 12:25
1
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Российская газета вчера в 09:49
69
Общество

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:08
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Путешествия

Россияне признались, что готовы бросить все и уехать в Турцию

Большинство россиян, у которых уже запланированы поездки в другие страны, готовы все бросить, если между Россией и Турцией возобновится авиасообщение.
URA.Ru вчера в 23:19
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
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Общество

В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

В Черном море к заводским ходовым испытаниям приступил патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин», сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Известия 00:57
6
Общество

Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии.
Российская газета вчера в 13:51
364
Общество

Свердловский министр скончался после выявления у него коронавируса

Rambler News Service вчера в 08:03
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Общество

Айсен Николаев проверит спортобъекты Игр Манчаары в Горном районе

Московский Комсомолец Якутия вчера в 22:41
Общество

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 22:26
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Культура

На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях

На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах.
Комсомольская правда вчера в 09:38
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Энергетика

«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения

Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском вчера в 11:51
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Космос

Впервые в истории астрономы увидели звезду и две ее экзопланеты вместе

LentaChel.ru вчера в 10:22
Наука

Геофизики: Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов

Геофизики из США и Венгрии доказали, что древнегреческий философ Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов.
Актуальные Новости вчера в 08:58
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Футбол

Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:49
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