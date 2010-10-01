Экономика
КоммерсантъДепутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства
В свою очередь, бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям Главгосэкспертизой при Минстрое, а отмена ГЭЭ существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек.
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Утреннее чтиво: отсрочка платежей, заморозка тарифов, приз за голос, открытый Краснодар
Общественное мнение12 июня в 01:00
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Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
Общество
Оползень медленно движется с горы Плоской в Южно-Сахалинске
В районе биатлонной трассы на склоне горы Плоской в Южно-Сахалинске сошел оползень.
Сахалин.Инфо 00:01
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал, какой была супруга телеведущего
О смерти Юлии Норкиной, супруги телеведущего Андрея Норкина, стало известно 5 июня. Ранее Спицын заявил, что журналистка умерла от инфаркта.
РИА Новости 20:12
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском 19:18
Политика
Маски-шоу, массовый психоз, протертые колени - обзор главных событий в Хакасии с 8 по 14 июня
Минувшая неделя ознаменовалась для жителей Хакасии, пожалуй, историческим событием.
ИА Хакасия 19:00
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 12 июня в 20:29
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Политика
Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня
Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена.
Известия 09:16
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 11:24
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости вчера в 10:56
Здоровье
Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова
Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий вчера в 02:30
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Общество
Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
Общество
Назван способ преодолеть тягу к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредрик Паулун рассказал, как можно преодолеть пристрастие к сладкому за одну неделю.
Известия 12 июня в 08:39
Экономика
В ЦБ объяснили ограничение эквайринга
Центробанк ограничил комиссии за эквайринг уровнем в 1% в качестве меры поддержки торговли в пандемию коронавируса для интернет-покупок в марте 2020-го и для медицинских услуг в июне.
Известия 20:01
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Кино
Премьеру фильма Нолана «Довод» официально перенесли
Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана "Довод", сообщает Variety.
Газета.Ru 01:35
Здоровье
69 новых случаев коронавируса выявили в Хабаровском крае за сутки
За сутки в крае зарегистрировано 69 новых случаев заболевания среди жителей Хабаровска и ряда муниципальных районов края.
AmurMedia.ru вчера в 05:45
Теннис
Новак Джокович не сумел выйти в финал Adria Tour в Белграде
На выставочном турнире Adria Tour, организованном первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в Белграде, определились финалисты.
Чемпионат 14:03
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Политика
Владимир Путин прокомментировал протесты в США
Массовые протесты в Соединённых Штатах вспыхнули 25 мая после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.
Говорит Москва 05:31
Происшествия
Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану
Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 19:29
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»
Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
РБК 18:39
Футбол
Данни может войти в администрацию «Зенита»
Португальский полузащитник Мигель Данни может вернуться в "Зенит" в качестве сотрудника клуба, сообщает "РБ-Спорт".
Sport.ru 11:29
Армия и оружие
Купленные Аргентиной штурмовики оказались непригодны к полетам
Пять палубных истребителей-бомбардировщиков Dassault-Breguet Super Etendard, купленных Аргентиной у Франции за 15 миллионов долларов, оказались непригодны к полетам.
Российская газета 07:43
Авто
Владельцы Ford Mustang судятся из-за механической коробки
Новый коллективный иск от владельцев Mustang 2011–2020 годов выпуска описывает ряд неисправностей шестиступенчатой механической коробки передач модификаций MT82 и MT82-D4.
Motor 05:00
Общество
Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов
Отмечается, что жителей Венеции возмущает, что туристы «будут пачкать» воду в каналах.
News.ru 08:03