Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДепутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства

В свою очередь, бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям Главгосэкспертизой при Минстрое, а отмена ГЭЭ существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек.
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Пенсионерам и бизнесменам может стать доступна отсрочка платежей по долгам

ГТРК Псковвчера в 12:08

Депутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства

Коммерсантъ18:00

Орловские предприниматели и пенсионеры смогут отсрочить выплату долгов

ОрёлТаймс07:00

Законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров принят в первом чтении

РИА Биробиджан18:30

Утреннее чтиво: отсрочка платежей, заморозка тарифов, приз за голос, открытый Краснодар

Общественное мнение12 июня в 01:00

Пенсионеров на время защитят от взысканий по долгам

Наш Красноярский край11 июня в 20:09

Пенсионерам дадут фору на 1 млн рублей и 2 года

Инвест-Форсайт11 июня в 18:24
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru 07:40
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Общество

Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
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Шоу-бизнес

Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

РИА Новости 17:38
2
Общество

Оползень медленно движется с горы Плоской в Южно-Сахалинске

В районе биатлонной трассы на склоне горы Плоской в Южно-Сахалинске сошел оползень.
Сахалин.Инфо 00:01
Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал, какой была супруга телеведущего

О смерти Юлии Норкиной, супруги телеведущего Андрея Норкина, стало известно 5 июня. Ранее Спицын заявил, что журналистка умерла от инфаркта.
РИА Новости 20:12
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

RT на русском 19:18
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Политика

Маски-шоу, массовый психоз, протертые колени - обзор главных событий в Хакасии с 8 по 14 июня

Минувшая неделя ознаменовалась для жителей Хакасии, пожалуй, историческим событием.
ИА Хакасия 19:00
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 12 июня в 20:29
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
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Политика

Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня

Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена.
Известия 09:16
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Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 11:24
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости вчера в 10:56
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Здоровье

Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова

Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий вчера в 02:30
41
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
2,6K
Общество

Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса

Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
5
Общество

Назван способ преодолеть тягу к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредрик Паулун рассказал, как можно преодолеть пристрастие к сладкому за одну неделю.
Известия 12 июня в 08:39
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Экономика

В ЦБ объяснили ограничение эквайринга

Центробанк ограничил комиссии за эквайринг уровнем в 1% в качестве меры поддержки торговли в пандемию коронавируса для интернет-покупок в марте 2020-го и для медицинских услуг в июне.
Известия 20:01
2
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
1,2K
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
2K
Кино

Премьеру фильма Нолана «Довод» официально перенесли

Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана "Довод", сообщает Variety.
Газета.Ru 01:35
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Здоровье

69 новых случаев коронавируса выявили в Хабаровском крае за сутки

За сутки в крае зарегистрировано 69 новых случаев заболевания среди жителей Хабаровска и ряда муниципальных районов края.
AmurMedia.ru вчера в 05:45
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Теннис

Новак Джокович не сумел выйти в финал Adria Tour в Белграде

На выставочном турнире Adria Tour, организованном первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в Белграде, определились финалисты.
Чемпионат 14:03
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
47
Политика

Владимир Путин прокомментировал протесты в США

Массовые протесты в Соединённых Штатах вспыхнули 25 мая после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.
Говорит Москва 05:31
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Происшествия

Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану

Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 19:29
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Экономика

Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»

Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
РБК 18:39
Футбол

Данни может войти в администрацию «Зенита»

Португальский полузащитник Мигель Данни может вернуться в "Зенит" в качестве сотрудника клуба, сообщает "РБ-Спорт".
Sport.ru 11:29
Армия и оружие

Купленные Аргентиной штурмовики оказались непригодны к полетам

Пять палубных истребителей-бомбардировщиков Dassault-Breguet Super Etendard, купленных Аргентиной у Франции за 15 миллионов долларов, оказались непригодны к полетам.
Российская газета 07:43
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Авто

Владельцы Ford Mustang судятся из-за механической коробки

Новый коллективный иск от владельцев Mustang 2011–2020 годов выпуска описывает ряд неисправностей шестиступенчатой механической коробки передач модификаций MT82 и MT82-D4.
Motor 05:00
Общество

Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов

Отмечается, что жителей Венеции возмущает, что туристы «будут пачкать» воду в каналах.
News.ru 08:03
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Как работают Яндекс.Новости?
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