Экономика

ИзвестияИзвестияДепутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год

Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год. Об этом глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «РИА Новости» в понедельник, 22 июня.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Депутаты планируют предложить Набиуллиной продлить ипотеку под 6,5%

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новостивчера в 22:14

Подробнее о событии

Депутаты хотят предложить ЦБ продлить ипотеку под 6,5% на весь 2021 год

Life.ruвчера в 23:05

Льготную ипотеку для россиян предложили продлить

Lenta.ruвчера в 21:52

Депутаты Госдумы попросят Центробанк продлить льготную ипотеку

URA.Ruвчера в 22:22

Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год

Известиявчера в 22:16

Льготную ипотеку в Госдуме предлагают продлить

News.ruвчера в 22:37

Депутаты Госдумы попросят ЦБ продлить программу ипотеки под 6,5% на 2021 год

Коммерсантъвчера в 21:06

Льготную ипотеку по 6,5% предложат продлить до конца 2021 года

РЕН ТВвчера в 20:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Технологии

Назван способ защитить смартфон от самовозгорания в жару

Руководитель Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik рассказал, как обезопасить свой смартфон от самовозгорания в жару.
Piter.tv 01:14
8
Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
186
Космос

Тень от солнечного затмения сфотографировали с МКС

Астронавт NASA Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции тень на поверхности Земли от кольцевого солнечного затмения.
НТВ вчера в 16:03
Общество

На полюсе холода наступила аномальная жара

Аномальная жара наступила в якутском городе Верхоянск, который известен как один из северных полюсов холода.
Lenta.ru 01:42
2
Теннис

Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов

Вести.Ru вчера в 14:53
Экономика

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Игры

Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом

Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK 19 июня в 06:02
4
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
217
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
285
Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 20 июня в 15:20
31
Экономика

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
РИА Новости 02:00
Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Минобороны Японии сообщили об обнаружении неизвестной ранее подводной лодки около берегов страны.
Деловое.ТВ 20 июня в 03:44
154
Гаджеты

Мини-смартфон Unihertz Jelly 2 получит 3-дюймовый экран

По сравнению с нынешними смартфонами, Unihertz Jelly 2 имеет в 2 раза уменьшенный дисплей.
Evo-rus.com вчера в 03:51
4
Общество

Пушков назвал новые случаи коронавируса в Китае странными

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Twitter.
РИА Новости вчера в 17:37
368
Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

TV BRICS вчера в 06:28
13
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
315
Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
157
Наука

Определено необходимое для колонизации Марса количество людей

Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com 20 июня в 12:20
42
Происшествия

Верзилова оставили на ночь в ОВД

Экс-участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова, задержанного за мелкое хулиганство, правоохранители оставили на ночь в ОВД, в понедельник его ждет суд по административному делу, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
РИА Новости вчера в 19:21
363
Авто

Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo

В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч.
SpeedMe 19 июня в 12:27
86
Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

ТАСС вчера в 23:17
270
Политика

Историк рассказал о связях Германии с Англией в 1930-х годах

Заместитель фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера по нацисткой партии Рудольф Гесс был основным инициатором установления секретных контактов Германии с Британией еще в середине 1930-х годов, об этом свидетельствуют архивные материалы, рассказал в интервью РИА Новости историк спецслужб, доктор философских наук Владимир Макаров.
РИА Новости вчера в 22:35
Шоу-бизнес

Муж Гагариной после слухов о разводе показал фото с певицей и детьми

Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
Слово и Дело вчера в 06:45
Кино

Фестиваль «Флаэртиана» пройдёт в декабре

Дирекция Международного фестиваля неигрового кино «Флаэртиана» приняла решение о переносе сроков проведения фестиваля 2020 года.
Новый компаньон 01:06
Гаджеты

В Сеть попало первое фото нового смартфона Honor X10 Max

Evo-rus.com 01:46
3
Футбол

«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

RT на русском вчера в 10:04
Происшествия

На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

РБК вчера в 21:04
262
Музыка

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 миллионов

Акустическую гитару покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали в США на аукционе Julien's Auctions за рекордные 6 миллионов долларов, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 20 июня в 21:51
31
Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
30
Технологии

В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС

По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com вчера в 10:35
19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное