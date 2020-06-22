Экономика

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Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год. Об этом глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «РИА Новости» в понедельник, 22 июня.
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Депутаты планируют предложить Набиуллиной продлить ипотеку под 6,5%

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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РЕН ТВвчера в 20:50
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
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Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе

Суд в США разрешил публикацию книги бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на возражения американских властей.
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Общество

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Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Керчи четыре человека пострадали при взрыве автомобиля на АЗС

Четыре человека пострадали в Керчи вечером в воскресенье от взрыва автомобиля на АЗС.
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