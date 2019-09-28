Политика

Pravda.RuPravda.RuДепутаты немецкого бундестага призвали ослабить санкции против РФ

Депутаты парламента Германии призвали к постепенному ослаблению антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает телеканал Deutsche Welle (DW). По информации немецких журналистов, санкции против России раскритиковал председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
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