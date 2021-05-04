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В кабинет министров направлен законопроект о налоге на роскошь

Лидер справороссов Сергей Миронов сообщил, что документ о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов, направлен на получение заключения правительства России.В источнике

С чего всё началось

«По итогам прошлого года число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума приблизилось к 20 млн человек, или 13,5% от общей численности населения страны»,— говорится на сайте
 партии.

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