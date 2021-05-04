Лидер справороссов Сергей Миронов сообщил, что документ о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов, направлен на получение заключения правительства России.

Видео Фото Интересное видео Моя Москва.онлайн Дума ТВ Правовая гарантия Life.ru Дождь Центральная Служба Новостей Мой Брянск Дума ТВ Центральная Служба Новостей Известия Известия РЕН ТВ Известия Известия

С чего всё началось «По итогам прошлого года число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума приблизилось к 20 млн человек, или 13,5% от общей численности населения страны»,— говорится на сайте партии. Коммерсантъ вчера в 09:00