Фракция «Справедливой России» в Госдуме направила в правительство законопроект о введении с 1 января налога на дорогостоящие автомобили, яхты, частные самолеты и недвижимость.

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С чего всё началось «По итогам прошлого года число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума приблизилось к 20 млн человек, или 13,5% от общей численности населения страны»,— говорится на сайте партии. Коммерсантъ вчера в 09:00