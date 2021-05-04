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Депутаты от «Справедливой России» предложили ввести налог на роскошь

Фракция «Справедливой России» в Госдуме направила в правительство законопроект о введении с 1 января налога на дорогостоящие автомобили, яхты, частные самолеты и недвижимость.В источнике

С чего всё началось

«По итогам прошлого года число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума приблизилось к 20 млн человек, или 13,5% от общей численности населения страны»,— говорится на сайте
 партии.

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