Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
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Законопроект внесли депутаты от фракции ЛДПР. В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.В источнике
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Депутаты от ЛДПР вносят законопроект об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом
ТАСС3 августа в 01:45