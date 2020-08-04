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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Законопроект внесли депутаты от фракции ЛДПР. В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.В источнике
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Интерфакс

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Интерфакс3 августа в 07:01
URA.Ru

Налог на вклады россиян предложили изменить

URA.Ru3 августа в 05:13
ТАСС

Депутаты от ЛДПР вносят законопроект об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом

ТАСС3 августа в 01:45
Lenta.ru

Налог на банковские вклады захотели изменить

Lenta.ru3 августа в 04:33
Профиль

В Госдуме решают, с каких банковских вкладов граждан брать налог

Профиль2 августа в 18:32
ПРАЙМ

Закон об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом, внесен в Думу

ПРАЙМ2 августа в 17:21
REGNUM

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

REGNUM2 августа в 17:00

В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
РИА Новости21:41
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Телеканал OTV узнал о расследовании спецслужбы из-за селитры в Бейруте

Расследование в связи с нахождением в порту Бейрута аммиачной селитры было начато Службой национальной безопасности Ливана пять месяцев назад, сообщает телеканал OTV со ссылкой на источники во вторник, 4 августа.
Телеканал OTV узнал о расследовании спецслужбы из-за селитры в Бейруте
Известия20:08

Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга

Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфаксвчера в 14:48
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новостивчера в 09:58
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК17:00
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