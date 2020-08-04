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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Законопроект внесли депутаты от фракции ЛДПР. В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Интерфаксвчера в 07:01
URA.Ru

Налог на вклады россиян предложили изменить

URA.Ruвчера в 05:13
ТАСС

Депутаты от ЛДПР вносят законопроект об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом

ТАССвчера в 01:45
Lenta.ru

Налог на банковские вклады захотели изменить

Lenta.ruвчера в 04:33
Профиль

В Госдуме решают, с каких банковских вкладов граждан брать налог

Профильвчера в 18:32
ПРАЙМ

Закон об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом, внесен в Думу

ПРАЙМвчера в 17:21
REGNUM

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 17:00
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Цепкало призвал Путина «не подставлять плечо Лукашенко»

«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику»,-- добавил он.
Коммерсантъ11:31

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM09:59
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СМИ: Garmin пришлось заплатить хакерам-вымогателям миллионы

Производителю фитнес-трекеров и GPS-оборудования Garmin, ставшему жертвой хакеров-вымогателей, пришлось заплатить "многомиллионный" выкуп за расшифровку файлов и восстановление доступа к своим внутренним системам.
Вести.Ru11:02
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«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости06:33
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия04:59
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В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей

Власти Крыма объявили конкурс с максимальной ценой контракта в 25,5 миллиона рублей на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей, следует из материалов портала госзакупок.
РИА Новости10:31
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На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ruвчера в 12:50
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