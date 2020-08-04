Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
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Законопроект внесли депутаты от фракции ЛДПР. В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.В источнике
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