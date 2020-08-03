Экономика
ИнтерфаксДепутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Происшествия
Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве
В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вести.Ru 06:21
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Здоровье
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Препарат Нусинерсен ("Спинраза") могут включить в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год.
Первый Тульский 07:05
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Происшествия
Антипов с помощью кресла первого пилота MH17 опроверг версию о «Буке»
Политическая Экспертиза 05:44
Политика
Эдуард Кабурнеев назначен первым замглавы Следственного комитета РФ
Президент РФ Владимир Путин назначил Эдуарда Кабурнеева первым заместителем председателя Следственного комитета РФ.
ТАСС 07:07
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
Вести.Ru 05:59
Шоу-бизнес
Роза Сябитова и Лариса Гузеева не общаются вне съемок
Кстати, Лариса сама предложила не общаться за пределами съемок, и я ее поддержала.
ГлобалМСК.ру 03:56
Армия и оружие
Армия Израиля заявила о предотвращении подрыва на границе с Сирией
Израильские военные предотвратили попытку боевиков установить взрывные устройства на границе с Сирией.
РБК вчера в 18:43
Здоровье
В Волгограде коронавирусные пациенты повторно попадают в больницы
Не тяните, не занимайтесь самолечением! - призывает Вера Цома.
КП - Волгоград 07:08
Общество
Режим повышенной готовности в Омской области продлили на две недели
"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, штабом принято решение продлить режим повышенной готовности до 18 августа", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 07:26
Политика
В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском 06:30
Единоборства
Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом
Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.
ТК Звезда 04:24
Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов
Ольга не скрывает, что ни в чем себе не отказывала и ела все подряд. Однако после родов Дибцева сумела избавиться от набранных килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия 06:57
Общество
Рособрнадзор назвал число сдавших ЕГЭ на 100 баллов выпускников
В 2020 году около 8,5 тыс. российских выпускников сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, сообщили в Рособрнадзоре.
RT на русском 07:44
Энергетика
«Газпром нефть» вошла в консорциум для развития цифровых решений в энергетике
"Газпром нефть" вступила в международный консорциум The Open Group, в рамках которого компания совместно с Google, IBM, Microsoft и другими инновационными предприятиями будет разрабатывать решения в секторе "умной" энергетики.
ТАСС 07:43
Происшествия
Все «Ашаны» в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Все магазины сети "Ашан" в Москве получили анонимные сообщения об угрозе взрыва, проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 05:17
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
«АвтоВАЗ» готовит к премьере новую специальную версию кросс-хэтчбека LADA XRay Cross Black, ориентированную на молодежную аудиторию.
Автоновости дня 04:20
Футбол
Стал известен бюджет московского «Спартака» на ближайший сезон
Бюджет московского "Спартака" на ближайший сезон составит 8,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба Антон Фетисов.
РИА Новости 07:28
Кино
«Доктор Дулиттл» удержал лидерство в китайском прокате
Фильм студии Universal "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" удержал лидерство в возрождающемся китайском прокате вторую неделю подряд.
Kinonews.ru 07:17
Общество
В Минобороны заявили об отсутствии побочных эффектов от вакцины
В ведомстве заявили, что «никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено».
RT на русском 07:38
Происшествия
Дело в отношении старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство адвокатов старших сестер Хачатурян, Крестины и Ангелины, настаивавших на том, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.
Ведомости 05:16
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова
В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19