Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Армия и оружие Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей «Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу. 549

Хоккей Рижское «Динамо» подписало контракт с Галимовым В прошлом сезоне вратарь играл за «Металлург» и «Трактор». Станислав Галимов стал игроком рижского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Шоу-бизнес Телеведущий Александр Гордон развелся Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой. 92

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 1K

Футбол Испанский вратарь Икер Касильяс завершил карьеру Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс объявил о завершении карьеры в 39 лет. В последний раз Икер выходил на поле в мае 2019 года.

Политика Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу. 701

Экономика Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей. 2,2K