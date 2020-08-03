Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксДепутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Интерфаксвчера в 07:01

Закон об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом, внесен в Думу

ПРАЙМ02 августа в 17:21

Налог на банковские вклады захотели изменить

Lenta.ruвчера в 04:33

Депутаты от ЛДПР вносят законопроект об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом

ТАССвчера в 01:45

В Госдуме решают, с каких банковских вкладов граждан брать налог

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Налог на вклады россиян предложили изменить

URA.Ruвчера в 05:13

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

REGNUM02 августа в 17:00
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Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей

«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
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В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика

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Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

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Испанский вратарь Икер Касильяс завершил карьеру

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В селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами.
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Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
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Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
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Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

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Осужденного за шпионаж американца Уилана перевели в колонию в Мордовии

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«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

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Футбол

Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года

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