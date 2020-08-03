Экономика
ИнтерфаксДепутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Армия и оружие
Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей
«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
REGNUM 04:28
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию.
RT на русском 06:30
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru 07:44
Хоккей
Рижское «Динамо» подписало контракт с Галимовым
В прошлом сезоне вратарь играл за «Металлург» и «Трактор». Станислав Галимов стал игроком рижского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
Советский спорт 08:14
Фигурное катание
В ФФККР не получали документов о переходе Косторной к Плющенко
ProstoProSport 06:15
Армия и оружие
Россия заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Утверждены тактико-технические требования на создание замены украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.
Lenta.ru 06:08
Авто
Появится новый ГОСТ по отзыву автомобилей в России
В России обсуждают возможность введения ГОСТов, которые будут регулировать отзывные компании автомобилей в стране.
ПРАЙМ 06:02
Общество
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
RT на русском 06:56
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
Общество
Кинологи рассказали, чем нельзя кормить собак
Общественная служба новостей 06:22
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика
Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать.
ТАСС 08:17
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил карьеру
Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс объявил о завершении карьеры в 39 лет. В последний раз Икер выходил на поле в мае 2019 года.
Вести.Ru 07:41
Происшествия
В России девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами
В селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами.
Lenta.ru 07:13
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости 05:36
Политика
Лукашенко пообещал дать «самый жесткий отпор» протестующим белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал пресекать в стране несанкционированные акции протеста самым жестким образом.
Московский Комсомолец 07:35
Общество
Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции
Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
Lenta.ru 05:10
Общество
Осужденного за шпионаж американца Уилана перевели в колонию в Мордовии
Осужденного за шпионаж гражданина США и ряда других стран Пола Уилана перевели в исправительную колонию ИК-18 в Мордовии.
Газета.Ru 07:27
Хоккей
«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова
ИА Красная Весна вчера в 17:21
Футбол
Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года
РИА Новости 05:28