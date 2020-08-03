Экономика
ИнтерфаксДепутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Экономика
Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках
RT на русском 07:34
Политика
Лукашенко обращается к народу Белоруссии с посланием
Российская Федерация всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, кто бы ни стоял у власти, заявил действующий президент республики Александр Лукашенко.
Политическая Экспертиза 05:19
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию.
RT на русском 06:30
Общество
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Lenta.ru 04:41
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет вчера в 04:14
Футбол
СМИ сообщили о новых перестановках в руководстве «Спартака»
Исполнительный директор столичного ФК «Спартак» Максим Власов покинет клуб в августе, пишет РБК-Спорт, ссылаясь на источник.
Вечерняя Москва 07:19
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
Общество
Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков
Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
Экономика
Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей
Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
Космос
Ученые выделили новый класс экзопланет, образующихся возле черных дыр
Недавно ученые высказали предположение о существовании нового класса экзопланет, которые формируются непосредственно вокруг активных сверхмассивных черных дыр в сердцах галактик.
Машины и Механизмы 07:06
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Общество
Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции
Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
Lenta.ru 05:10
Технологии
Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах
По словам Маска, благодаря чипам люди смогут слышать звуки, выходящие за пределы привычных частот.
Evo-rus.com 02:48
Политика
Разыскиваемые в Белоруссии 170 «российских боевиков» покинули страну
Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании.
Московский Комсомолец 05:21
Политика
Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии
Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.
РБК вчера в 14:26
Общество
В Московской области ужесточили контроль масочного режима
В транспорте Московской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима.
RT на русском 08:00
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Футбол
Смоллинг вернется в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Роме»
Защитник Крис Смоллинг вернется в «Манчестер Юнайтед». Минувший сезон футболист провел на правах аренды в «Роме».
Советский спорт 02 августа в 08:10
Общество
Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил карьеру
Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс объявил о завершении карьеры в 39 лет. В последний раз Икер выходил на поле в мае 2019 года.
Вести.Ru 07:41
Происшествия
В Крыму 7-летняя девочка спасла упавшего в бассейн ребенка
Семилетняя девочка из Тулы, отдыхавшая с родителями в Крыму, спасла ребенка, упавшего в бассейн, сообщает региональное МЧС.
Православие и Мир 07:35
Технологии
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Специалисты Роскачества дали несколько рекомендаций по поводу продления «жизни» ноутбука.
Live24 04:46
Армия и оружие
ООН считает, что КНДР продолжает разработку ядерного оружия
Эксперты полагают, что в этой стране ядерные устройства небольших размеров могли разработать за последние 6 испытаний.
Evo-rus.com 02:15