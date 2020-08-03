Экономика
ИнтерфаксДепутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Общество
Экспертная группа ВОЗ завершила работу в Китае
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершила работу в Китае.
ТАСС 06:45
Происшествия
В Киеве неизвестный угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре
Полиция Украины начала переговоры с мужчиной, который зашел в помещение банка в бизнес-центре "Леонардо", расположенном в центре Киева, и заявил, что у него в рюкзаке бомба.
ТАСС 06:00
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy Note 20 красуются в защитных чехлах
3DNews 01 августа в 23:12
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Общество
«М.Видео» начнет продавать телевизоры под собственным брендом Novex
"М.Видео" начнет продавать через медиаплатформу "Яндекса" электронику под собственным брендом Novex, первыми в продажу поступят телевизоры с диагональю экрана 24–65 дюймов, в том числе с функцией Smart TV и сверхвысоким разрешением 4К четкостью, говорится в пресс-релизе ритейлера.
Интерфакс 04:04
Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском 05:16
Культура
Сценарист «Кастлвании» покидает проект из-за обвинений в сексуальных домогательствах
Если ранее публика слушала признания актрис, которые спустя несколько десятилетий вдруг понимали, что, отправляясь ночью в спальню режиссера или продюсера, они думали, что речь идет только о получении роли и ни о чем сверх того, то теперь в сексуальных домогательствах обвинен автор комиксов и мультфильмов.
Popcornnews.ru 05:30
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
Вести.Ru 05:59
Происшествия
В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького
Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в парке Горького 2 августа в Москве во время празднования дня ВДВ, задержан.
ТАСС 07:21
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Кино
В Москве кинопрокат после открытия принес 23 млн рублей
Если кратко: люди смотрят кино неохотно (иногда по четыре зрителя на сеанс), а сборы пока совсем скромные - всего 23 млн рублей.
Газета.Ru 05:50
Шоу-бизнес
Джиган отметил день рождения в компании Оксаны Самойловой и их детей
Логичная точка в отношениях должна была быть поставлена 15 июня 2020 года, когда в Головинском суде Москвы прошло заседание по делу о разводе Оксаны Самойловой и Джигана.
ОК! 06:14
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Экономика
Росавиация одобрила 78 заявок на субсидирование авиакомпаний
С середины мая Росавиация одобрила 78 заявок авиакомпаний на субсидии на общую сумму 11,7 млрд руб. и согласовала 152 субсидии аэропортам на 4,7 млрд руб. на погашение расходов за второй квартал.
Коммерсантъ 05:29
Общество
Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26
Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
РИА Новости 04:53
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Наука
Недосып может привести к слабоумию
НИА-Наука 06:32
Происшествия
Во Львовской области медики перекрыли дорогу
Сотрудники психиатрической больницы "Заклад" перекрыли дорогу в селе Лубяное Львовской области Украины и требуют выплаты задолженности по зарплатам, сообщило в понедельник издание "Суспільне" ("Общественное").
РИА Новости 06:50
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Футбол
Даниил Фомин перешел из «Уфы» в московское «Динамо»
РИА Новости 07:21
Футбол
«Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России
Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"
Metaratings 04:00
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Политика
Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
RT на русском 07:05
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным
ФК «Спартак» сделал официальное заявление о переходе Александра Кокорина в состав команды.
CT news 06:26
Политика
В СК Белоруссии назвали меру пресечения для задержанных россиян
Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что в отношении 33 задержанных россиян избрана «мера пресечения в виде заключения под стражу».
RT на русском 01 августа в 14:02