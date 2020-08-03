Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксДепутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Интерфакс07:01

Налог на вклады россиян предложили изменить

URA.Ru05:13

Закон об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом, внесен в Думу

ПРАЙМвчера в 17:21

Депутаты от ЛДПР вносят законопроект об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом

ТАСС01:45

В Госдуме решают с каких банковских вкладов граждан брать налог

Профильвчера в 18:32

Налог на банковские вклады захотели изменить

Lenta.ru04:33

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 17:00
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Полиция Украины начала переговоры с мужчиной, который зашел в помещение банка в бизнес-центре "Леонардо", расположенном в центре Киева, и заявил, что у него в рюкзаке бомба.
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"М.Видео" начнет продавать через медиаплатформу "Яндекса" электронику под собственным брендом Novex, первыми в продажу поступят телевизоры с диагональю экрана 24–65 дюймов, в том числе с функцией Smart TV и сверхвысоким разрешением 4К четкостью, говорится в пресс-релизе ритейлера.
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Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

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Культура

Сценарист «Кастлвании» покидает проект из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Если ранее публика слушала признания актрис, которые спустя несколько десятилетий вдруг понимали, что, отправляясь ночью в спальню режиссера или продюсера, они думали, что речь идет только о получении роли и ни о чем сверх того, то теперь в сексуальных домогательствах обвинен автор комиксов и мультфильмов.
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Турция уточнила правила въезда туристов

Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
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В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в парке Горького 2 августа в Москве во время празднования дня ВДВ, задержан.
ТАСС 07:21
Общество

Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки

Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
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В Москве кинопрокат после открытия принес 23 млн рублей

Если кратко: люди смотрят кино неохотно (иногда по четыре зрителя на сеанс), а сборы пока совсем скромные - всего 23 млн рублей.
Газета.Ru 05:50
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Шоу-бизнес

Джиган отметил день рождения в компании Оксаны Самойловой и их детей

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Росавиация одобрила 78 заявок на субсидирование авиакомпаний

С середины мая Росавиация одобрила 78 заявок авиакомпаний на субсидии на общую сумму 11,7 млрд руб. и согласовала 152 субсидии аэропортам на 4,7 млрд руб. на погашение расходов за второй квартал.
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Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26

Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
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Недосып может привести к слабоумию

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Во Львовской области медики перекрыли дорогу

Сотрудники психиатрической больницы "Заклад" перекрыли дорогу в селе Лубяное Львовской области Украины и требуют выплаты задолженности по зарплатам, сообщило в понедельник издание "Суспільне" ("Общественное").
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Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
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Даниил Фомин перешел из «Уфы» в московское «Динамо»

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«Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России

Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"
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Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
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Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

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В СК Белоруссии назвали меру пресечения для задержанных россиян

Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что в отношении 33 задержанных россиян избрана «мера пресечения в виде заключения под стражу».
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