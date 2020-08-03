Экономика
ИнтерфаксДепутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Политика
Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов
Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru 09:45
Общество
Беглов заявил о наказании для ТЦ, игнорирующих защиту от коронавируса
«Маски, перчатки и социальная дистанция останутся с нами, пока мы не победим коронавирус», — заявил Александр Беглов, которого цитирует телеканал «Санкт-Петербург».
REGNUM 13:46
Армия и оружие
В ДНР обвинили силовиков в нарушении перемирия
Украинские силовики в нарушение дополнительных мер обеспечения перемирия укрепляют свои позиции в Донбассе, заявил в понедельник журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
РИА Новости 08:35
Космос
В Rocket Lab назвали причину неудачи запуска ракеты Electron
REGNUM вчера в 02:21
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет 04:14
Армия и оружие
SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку на юго-западе столичной провинции Дамаск, передает сирийское государственное агентство SANA.
РБК 16:37
Футбол
СМИ: «Спартак» сделал запрос по трансферу бразильца Гуги
Если верить источнику, красно-белые уже сделали бразильскому клубу официальное предложение.
RT на русском 16:32
Общество
В Абхазии могут вернуть ограничения на границе с Россией
Как ранее сообщал «Профиль», председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией.
Профиль вчера в 18:06
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Происшествия
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Задержан мужчина, угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева и взявший заложника.
RT на русском 08:10
Футбол
«Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России
Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"
Metaratings 04:00
Спорт
Первая ракетка России Медведев остался без прав за превышение скорости
У российского теннисиста Даниила Медведева забрали водительские права за превышение скорости во время езды в Монако.
Вести.Ru 15:53
Происшествия
Следователи допросили 24-летнюю любовницу расчлененного Энди Картрайта
В уголовном деле по факту предполагаемого убийства известного рэпера, чьи останки были найдены в квартире на Невском проспекте, появился важный свидетель — молодая девушка, которая состояла с музыкантом в близких отношениях.
Невские Новости 04:40
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Политика
Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии
Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.
РБК 14:26
Армия и оружие
Сражение при Кагуле: как русская армия разгромила османское войско
Российская газета 01 августа в 01:37
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала фигуру в облегающем наряде
Похудевшая Адель показала фигуру в облегающем наряде Певица Адель начала выкладывать фотографии после похудения.
Экспресс газета 06:47
Футбол
«Икс Холдинг» стал новым спонсором ЦСКА
Глава команды ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что клуб заключил взаимовыгодную сделку с «Икс Холдинг».
ГЛАС.RU 05:52
Технологии
Virgin Galactic представила концепт сверхзвукового трехмахового самолета
Проект перспективного сверхзвукового самолета представлен американской компанией Virgin Galactic, сообщает 3 августа пресс-служба разработчика авиационных и космических аппаратов.
ИА Красная Весна 16:58
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Журналист Ф. Кэмп, который является главой Атлантического совета, дал рекомендацию американским властям внимательно следить за действиями Путина.
Discover24 11:49
Общество
Магазины пожаловались на остановку поставок импортного алкоголя
Поставки импортного алкоголя в российские торговые сети идут с большими задержками.
Телеканал 360° 16:49
Общество
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Бывший испанский король Хуан Карлос I заявил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI.
РБК 13:20
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
Игры
Контроллер DualShock 4 на PS5 будет работать только в играх для PS4
Актуальные Новости 12:01
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM 31 июля в 17:10
Общество
В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства РФ, граждане, которые рассчитают на выплаты от государства, теперь при оформлении заявки могут не предоставлять документы об алиментах.
Evo-rus.com 09:49
Футбол
Полузащитник Фомин перешёл из «Уфы» в «Динамо»
News.ru 07:39
Футбол
«Эспаньол» попросил отменить вылет из Примеры по итогам сезона-2019/20
«Эспаньол» выступил с официальным заявлением, в котором попросил отменить понижение в классе по итогам сезона-2019/20 Примеры из-за последствий пандемии коронавируса.
Матч ТВ 12:21