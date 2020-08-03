Экономика
ИнтерфаксДепутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Шоу-бизнес
Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров
Скандальный клип певицы Светланы Лободы на трек Boom Boom за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube.
РИА Новости 11:06
Общество
Татьяна Мерзлякова осудила силовиков за задержания в Екатеринбурге
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова раскритиковала силовиков за последние задержания и аресты в Екатеринбурге.
Уральский меридиан 09:11
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит гигантскую основную камеру
По всей видимости, в скором времени Xiaomi выпустит Mi 10 Pro Plus с действительно огромным блоком основной камеры. gizchina.com В Сеть утекли снимки защитного чехла, предназначенного для грядущего флагманского смартфона китайского техногиганта.
3DNews 15:15
Происшествия
Два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
Сегодня, 4 августа, Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще двух человек с диагнозом COVID-19.
КП - Иркутск 22:44
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru 20:21
Происшествия
В Чите после аварии полностью восстановили подачу воды
Чита, 4 августа 2020, 04:06 — REGNUM В Чите утром 4 августа восстановили подачу воды во все 634 здания, которые из-за серьёзной коммунальной аварии — обрушения канализационного коллектора остались без водоснабжения.
REGNUM 21:06
Гаджеты
Китайский разработчик Xiao-i подал иск к Apple на $1,4 млрд
Xiao-i на самом деле судится с Apple уже с 2012 года, но пока китайская компания не смогла ограничить продажи «яблочной» продукции.
Astera 12:36
Авто
General Motors показал новый агрегат V8 для старых моделей
Мотор модели 350 (рабочий объём в кубических дюймах) прежде можно было купить лишь восстановленным на предприятии, а теперь 5,7-литровый V8 доступен в состоянии нового двигателя и на 100 % состоит из новых деталей и компонентов.
SpeedMe вчера в 12:38
Общество
Врач не советует ходить босиком по твердому полу
Иногда для удаления пяточной шпоры или плантарного фасциита (заболевание, обусловленное воспалительно-дегенеративными изменениями плантарной (подошвенной) фасции) приходится прибегать к помощи хирургов, но чаще болезнь лечится ударно-волновой терапией.
MedikForum.ru 22:31
Футбол
Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новости 12:26
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском 16:42
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Шоу-бизнес
Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили пять лет со дня свадьбы
Дмитрий сделал Татьяне предложение и они сыграли шикарную свадьбу в Сочи.
Газета Metro 07:07
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета 20:25
Политика
В Раде заявили о переломном моменте в экономике страны
Действующая власть на Украине ведет страну не вверх, а вниз.
ФАН 22:38
Политика
Defence Blog: Белоруссия стягивает войска к российской границе
Беларусь опасается вторжения РФ и проведения военных мероприятий по «сценарию с Украиной».
Discover24 11:47
Политика
Fox News (США): Россия планирует начать массовую вакцинацию к октябрю, первыми станут врачи и учителя (Fox News)
Российские чиновники от здравоохранения говорят, что потенциальная вакцина против коронавируса на основе аденовируса завершила клинические испытания в лаборатории Института Гамалеи и к октябрю возможна массовая вакцинация.
ИноСМИ 06:06
Экономика
В России замедлился рост спроса на наличные деньги
Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей.
REGNUM 18:25
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Происшествия
Улицы Чайковского и Красноармейская в Чите утром 4 августа превратились в фекальную реку
Вода бьёт из колодца на Красноармейской.
Чита.Ру 19:50
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия 22:17
Происшествия
Защита обжалует арест вдовы рэпера Картрайта по делу о его убийстве
Защита вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал, которую обвиняют в его убийстве, обжалует ее арест.
Известия 17:09
Авто
«Архбум Тиссью Групп» расширит ассортимент выпускаемой продукции
Начало выпуска новой продукции под брендом Soffione запланировано на зиму 2021 года.
ЛесПромИнформ 08:31
Шоу-бизнес
Наталия Орейро показала, как кормит ребенка грудью
43-летняя певица и актриса Наталия Орейро предстала перед пользователями Сети на постановочном снимке с обнаженным бюстом.
Территория новостей 02:27
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Общество
Роспотребнадзор заявил об активизации в России тропических клопов
В Роспотребнадзоре отметили, что в России активизировлаись тропические постельные клопы.
АБН 05:15