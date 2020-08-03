Экономика
ИнтерфаксДепутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Происшествия
Экс-жена историка Соколова положительно отозвалась о нем
Бывшая жена историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, дала экс-супругу положительную характеристику в ходе судебного заседания 3 августа.
Известия 07:19
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Футбол
Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»
RT на русском 07:34
Общество
Рособрнадзор назвал число сдавших ЕГЭ на 100 баллов выпускников
RT на русском 07:44
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском вчера в 07:09
Происшествия
Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве
В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вести.Ru 06:21
Происшествия
Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Общество
В Минобороны заявили об отсутствии побочных эффектов от вакцины
В ведомстве заявили, что «никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено».
RT на русском 07:38
Футбол
Жиго высказался о переходе Кокорина в «Спартак»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина стан «красно-белых».
Нева Спорт 05:21
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова
В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
Фигурное катание
Слуцкая упрекнула Плющенко за критику Тутберидзе
Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала свое мнение о критике олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в адрес тренера Этери Тутберидзе.
РИА Новости 07:24
Транспорт
В Севастополе приступят к ремонту двух шоссе в 2022 году
Как сообщил глава Дептранса, в следующем году начнутся проектные работы по двум шоссе, после этого строители приступят непосредственно к ремонту дорог.
Независимое телевидение Севастополя 07:48
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
Вести.Ru 05:59
Футбол
Конте покинет «Интер», занявший второе место в Серии А
В таблице Серии А «Интер» занял второе место и отстал от «Ювентуса» на одно очко, однако туринцы в последних двух турах проиграли уже в ранге чемпионов.
Bookmaker-ratings.ru 03:07
Политика
Российские военные базы появятся в 6 странах Африки
Россия договорилась с 6 африканскими лидерами о создании отечественных военных баз на территории их государств, сообщает немецкое издание Bild.
Рамблер 05:55
Происшествия
Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании
Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
Газета.Ru 04:44
Политика
Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
RT на русском 07:05
Политика
В СК Белоруссии назвали меру пресечения для задержанных россиян
Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что в отношении 33 задержанных россиян избрана «мера пресечения в виде заключения под стражу».
RT на русском 01 августа в 14:02
Кино
Режиссер «Т-34» снимет фильм о легендарных шахматистах с Хабенским
Обладатель «Золотого орла» за работу над фильмом «Т-34» режиссер Алексей Сидоров готовит историческую драму.
Киноафиша России 31 июля в 05:43
Экономика
Яблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля
Этим летом Росстат зафиксировал резкое увеличение средних розничных цен на яблоки.
Взгляд-инфо 01 августа в 09:43
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12