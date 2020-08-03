Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксДепутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

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В Госдуме решают, с каких банковских вкладов граждан брать налог

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Налог на вклады россиян предложили изменить

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