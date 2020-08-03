Экономика
ИнтерфаксДепутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Футбол
Мосгорсуд изменил наказание Мамаеву
РИА Новости 10:02
Общество
Международное авиасообщение возобновляется в аэропорту Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону аэропорт Платов готовится возобновить авиасообщение в понедельник, 3 августа.
Газета.Ru 00:25
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Гаджеты
Prestigio выпустила первые в Европе портативные аккумуляторы на основе графена
Компания Prestigio анонсировала первые на европейском рынке внешние аккумуляторы, выполненные с использованием одного из самых перспективных материалов в электронике — графена.
3DNews 09:23
Общество
Прокуратура проверяет информацию о продаже базы данных автомобилистов
Прокуратура Москвы проверяет информацию о продаже в интернете базы данных автомобилистов, сообщает пресс-служба ведомства.
Москва 24 11:32
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит самую большую камеру
Как сообщало ранее Delovoe.tv, Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России.
Деловое.ТВ 11:50
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его дочки, компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:34
Политика
25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем
3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru 03:44
Космос
Петербургские ученые создадут систему для очистки космоса от мусора
Петербургские ученые придумали, как очистить космос от мусора и обезопасить пилотируемые космические аппараты.
Невские Новости вчера в 23:39
Происшествия
Захвативший заложника в Киеве оказался олигофреном
Напомним, 3 августа неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка, расположенного в центре украинской столицы, и угрожает взорвать бомбу.
ИА Красная Весна 11:53
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу за Суперкубок
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что из-за небольшого перерыва между сезонами РПЛ будет сложно внести какие-то большие изменения в состав петербургской команды.
Город+ 08:43
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве милиционеров в Москве в 1995 году
RT на русском 09:35
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова
Кристина Асмус прокомментировала слухи о женитьбе своего бывшего мужа Гарика Харламова. Супруги о своём разводе сообщили ещё в июне.
Discover24 04:56
Игры
PlayStation проведет презентацию State of Play 6 августа
Sony PlayStation анонсировала новую презентацию State of Play. Трансляция стартует 6 августа в 23:00 по московскому времени.
Cyber.sports.ru 10:21
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru 11:58
Шоу-бизнес
Больная раком Заворотнюк возвращается домой после лечения в США
Российская актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время вернется в Россию из США, где она проходила лечение.
ФАН 03:49
Происшествия
В Коми зафиксировали разлив нефти
Газета.Ru 08:49
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Общество
Экс-жена историка Соколова дала показания в суде
Бывшая супруга историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ, дала показания в суде, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».
Peterburg2.ru 09:18
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад уже не один год готовится к большой войне против России, заявляет известный политолог Евгений Сатановский.
Shraibikus News 05:04
Экономика
Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК 06:28
Общество
В Чувашии более 9% выпускников отказались от сдачи ЕГЭ
Чебоксары, 3 августа 2020, 09:58 — REGNUM В Чувашии в основном этапе сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который состоялся с 3 по 25 июля, приняли участие около 5 тыс. выпускников 2020 года, ещё более 500 выпускников не стали сдавать экзамены.
REGNUM 02:58
Происшествия
В Подмосковье задержаны продавцы фальшивых акций
Задержанным грозит до 1 млн рублей штрафа или до 12 лет колонии.
Общественная служба новостей 07:48
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44