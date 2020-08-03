Экономика
ГородовойДепутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.
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Общество
В Италии насчитали полтора миллиона заражений коронавирусом
Около полутора миллионов итальянцев уже переболели коронавирусом, пишет газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на исследование населения на наличие антител.
Газета.Ru 07:02
Политика
Лукашенко призвал нацию дать ему спасти страну и не предавать власть
По словам политика, предательство не прощается даже на небесах. Александр Лукашенко призвал белорусов дать ему спасти страну.
Piter.tv 06:44
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
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Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
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Происшествия
Частный мотодельтаплан разбился в Подмосковье
"В районе 97-го км трассы М-1 упал частный мотодельтаплан", - сказали в МЧС. Отмечается, что один человек погиб, еще один человек пострадал.
Газета.Ru 08:08
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости 05:36
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
Президент России Владимир Путин может в августе предпринять неожиданные внешнеполитические действия.
Русская Планета 06:50
Космос
ВШЭ планирует запустить свой спутник до конца 2020 года
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) планирует до конца 2020 года запустить на околоземную орбиту своей первый спутник – CubeSX-HSE.
ТАСС 05:56
Наука
Устойчивое повышение кровяного давления может привести к деменции
В новом исследовании, опубликованном в журнале Hypertension, ученые из Американской ассоциации сердца (American Heart Association) обнаружили, что наличие высокого артериального давления в течение длительного периода может увеличить вероятность повреждения мелких сосудов головного мозга, что связано с развитием деменции и инсульта.
МКБ-11 06:23
Футбол
«Динамо» выкупило у «Уфы» нигерийца Игбуна
Вести.Ru 05:12
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
Накануне УАЗ показал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", как мог бы выглядеть легендарный внедорожник новой генерации.
Новые автомобили 07:46
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика
Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать.
ТАСС 08:17
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
Общество
Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Интерфакс 07:57
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации от гриппа
Роспотребнадзор рассказал Telegram-каналу портала стопкоронавирус.рф о сроках вакцинации от гриппа.
RT на русском 07:41
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Общество
В Московской области ужесточили контроль масочного режима
В транспорте Московской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима.
RT на русском 08:00
Хоккей
Стал известен состав молодежной сборной России на матч турнира в Сочи
Опубликован состав молодежной сборной России на матч против «Сочи» в рамках турнира Parimatch Sochi Hockey Open.
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Здоровье
За сутки коронавирус унес жизни еще 33 граждан Казахстана
За сутки коронавирус унес жизни еще 33 граждан Казахстана, сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой 4 августа, во время заседания правительства республики.
ИА Красная Весна 03:43
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09