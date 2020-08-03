Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Общество В Италии насчитали полтора миллиона заражений коронавирусом Около полутора миллионов итальянцев уже переболели коронавирусом, пишет газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на исследование населения на наличие антител. 1

Экономика Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей. 2,1K

Происшествия Частный мотодельтаплан разбился в Подмосковье "В районе 97-го км трассы М-1 упал частный мотодельтаплан", - сказали в МЧС. Отмечается, что один человек погиб, еще один человек пострадал.

Футбол «Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон "Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал. 2

Космос ВШЭ планирует запустить свой спутник до конца 2020 года Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) планирует до конца 2020 года запустить на околоземную орбиту своей первый спутник – CubeSX-HSE.

Наука Устойчивое повышение кровяного давления может привести к деменции В новом исследовании, опубликованном в журнале Hypertension, ученые из Американской ассоциации сердца (American Heart Association) обнаружили, что наличие высокого артериального давления в течение длительного периода может увеличить вероятность повреждения мелких сосудов головного мозга, что связано с развитием деменции и инсульта.

Общество Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.

Происшествия Следствие не установило заказчика преступления против Голунова Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. 7

Общество Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. 282

Хоккей Стал известен состав молодежной сборной России на матч турнира в Сочи Опубликован состав молодежной сборной России на матч против «Сочи» в рамках турнира Parimatch Sochi Hockey Open.

Здоровье За сутки коронавирус унес жизни еще 33 граждан Казахстана За сутки коронавирус унес жизни еще 33 граждан Казахстана, сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой 4 августа, во время заседания правительства республики.