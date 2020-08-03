Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Смотрите также
Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
В Екатеринбурге депутат задекларировал доход в четыре копейки за год
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Опубликовано новое видео грубого ареста Джорджа Флойда
Стали известны гонорары Сергея Гармаша
Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка
Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix
CNBC предупредил о возможных неожиданных шагах Путина
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Бывший соперник Лукашенко попросил мировых лидеров о помощи
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях
Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля
Лукашенко оценил предложение возврата к Конституции 1994 года
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.В источнике
Подробнее о событии