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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Интерфаксвчера в 07:01
URA.Ru

Налог на вклады россиян предложили изменить

URA.Ruвчера в 05:13
REGNUM

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 17:00
ТАСС

Депутаты от ЛДПР вносят законопроект об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом

ТАССвчера в 01:45
Профиль

В Госдуме решают, с каких банковских вкладов граждан брать налог

Профильвчера в 18:32
ПРАЙМ

Закон об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом, внесен в Думу

ПРАЙМвчера в 17:21
Lenta.ru

Налог на банковские вклады захотели изменить

Lenta.ruвчера в 04:33

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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Эксперты оценили опасность утечки данных российских избирателей

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух заявил РИА Новости, что данные из базы электронных избирателей, попавшей в даркнет, недействительны.
РИА Новости06:18

МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США.
RT на русском04:20
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
РИА Новости04:04
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия04:59
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Бывший соперник Лукашенко попросил мировых лидеров о помощи

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, занимавший в прошлом должность главы Парка высоких технологий Валерий Цепкало обратился к главам 32 стран с обращением, в котором он просит их о помощи в обеспечении свободных президентских выборов в стране, голосование по которым стартует 4 августа.
Московский Комсомолец20:24
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