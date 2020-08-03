Экономика
ГородовойДепутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.
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Политика
Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
РБК 23:11
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток крупнейшей ошибкой США
Решение США направить свои войска на Ближний Восток является самой большой ошибкой в истории страны.
NewInform 02:36
Энергетика
Украина отказалась возобновлять покупку газа у России
Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.
Lenta.ru 09:05
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
Авто
Audi назвала стоимость универсала Audi A6 allroad quattro в России
Вслед за лимитированной серией новой A6 Allroad quattro компания Audi выводит на российский рынок и обычную модель, которая более чем на миллион рублей дешевле.
Автоновости дня 08:20
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости 19:58
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Страна Советов on-line 14:24
Единоборства
Младший Емельяненко остался должен Чечне
Официально Емельяненко ушел из «Ахмата» еще в 2018 году, но до сих пор продолжает использовать символику клуба, общаться с людьми из «Ахмата», в том числе и c Рамзаном Кадыровым.
Собеседник 21:01
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news 20:35
Шоу-бизнес
Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников
Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
Экономика сегодня вчера в 20:06
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
Авто
В Pirelli завершили поиск причин и подтвердили составы
В Pirelli завершили поиск причин разрушения шин в конце гонки в Сильверстоуне и подтвердили выбор составов на предстоящий Гран При.
F1news.ru 09:46
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия 19:39
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Экономика
В России средняя медианная зарплата составила менее 35 тысяч рублей
В целом по экономике средняя медианная зарплата в России составляет 34,5 тысячи рублей.
МонаВиста вчера в 03:44
Футбол
ФК «Мордовия» потеряет профессиональный статус и не будет играть в ПФЛ
Саранск, 4 августа 2020, 15:54 — REGNUM Футбольный клуб «Мордовия» потеряет профессиональный статус.
REGNUM 08:54
Армия и оружие
Россия призывает ООН расследовать утечку в СМИ доклада по КНДР
Россия призывает ООН расследовать все факты утечек в СМИ конфиденциальных докладов о соблюдении санкций Совета Безопасности по КНДР, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс 22:58
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM 22:17
Политика
Эксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу
Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ.
Piter.tv 10:17
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Авто
АвтоВАЗ назвал в РФ скидки на автомобили Lada в августе
Лезги газет 18:14
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform 04:54
Политика
Коновалов заявил всем, что Хакасия в Красноярский край не войдет
Глава Хакасии Валентин Коновалов уверен, что в связи со сложившейся в регионе историей госстроительства республика в ближайшем будущем в состав соседнего Красноярского края не войдет.
ИА Хакасия 22:07