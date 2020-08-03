Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

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