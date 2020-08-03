Экономика
ИнтерфаксДепутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
РИА Новости вчера в 22:27
Общество
Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»
Эдсон Брандао (Edson Brandão) из Нидерландов рассказал, как в 53 года он выглядит на несколько десятков лет моложе и чувствует себя при этом хорошо.
Общественная служба новостей вчера в 10:02
Гаджеты
Google представила недорогой смартфон Pixel 4a
Компания Google представила новый смартфон Pixel 4a и анонсировала следующие устройства линейки — Pixel 4a (5G) и Pixel 5. В блоге компании говорится, что Pixel 4a начнет продаваться с 20 августа.
Мойка78 01:51
Общество
Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
Повышенные дозы облучения радоном зафиксированы в Республике Тыва, Ставропольском и Забайкальском краях, а также в Еврейской автономной и Иркутской областях.
РБК 00:44
Происшествия
Адвокат объяснила, где вдова Картрайта научилась расчленять тела
В деле расчлененного рэпера Энди Картрайта появились новые детали. Их раскрыла адвокат со стороны защиты Ирина Скурту.
ФедералПресс вчера в 18:55
Общество
Mundo: Экс-король Испании Хуан Карлос I уже покинул территорию страны
Ранее отрекшийся от престола в 2014 году Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть территорию страны.
РЕН ТВ вчера в 15:06
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
Здоровье
Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний
Российский врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин в интервью изданию «Слово и Дело» завил, что шум в ушах может говорить о симптомах возрастных смертельных заболеваний, поэтому данной проблеме стоит уделить особое внимание.
Live24 вчера в 11:02
Общество
На содержание Медведева хотят потратить 1,7 миллиарда рублей
Обеспечение деятельности зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева может обойтись федеральному бюджету в 1,7 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Политсовет 01:14
Армия и оружие
США и Израиль решили создать предприятие по производству систем ПРО
Между США и Израилем подписано соглашение о создании совместного предприятия Raytheon RAFAEL Systems Protection Systems для производства системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome.
ИА Красная Весна вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»
Звезды телестройки Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями 30 июля.
Пятый канал вчера в 15:28
Экономика
Visa и «Яндекс.Касса» запустили проект по отказу от «зарплатного рабства»
Международная платежная система Visa и контролируемая Сбербанком компания «Яндекс.Касса» запустили в России ориентированный на юридических лиц сервис по переводу заработной платы их сотрудников на карты Visa любых российских банков.
РБК 01:30
Общество
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов
Ольга не скрывает, что ни в чем себе не отказывала и ела все подряд. Однако после родов Дибцева сумела избавиться от набранных килограммов.
StarHit.ru 02 августа в 23:00
Технологии
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 4 августа
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 4 августа 2020 года.
9111.ru вчера в 08:02
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Армия и оружие
Мантуров: проблемы с двигателем танка Т-14 «Армата» устранены
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт на закупку у "Уралвагонзавода" 132 боевых танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
Mil.Press Военное вчера в 02:29
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Господин Воеводин занимал пост гендиректора с 2009 года.
Коммерсантъ вчера в 11:36
Происшествия
Адвокат перечислил сценарии, при которых Ефремова могут оправдать
Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях, заявил адвокат Борис Локшин.
Mockva.ru 02 августа в 20:12
Футбол
«Севилья» нацелилась на подписание Малкома
"Севилья" заинтересована в подписании полузащитника "Зенита" Малкома.
Soccer.ru 01:59
Гаджеты
Названы причины неполной зарядки смартфона
Причинами, по которым смартфон не может зарядиться полностью, могут быть дефекты зарядного провода или самого гаджета, а также проблемы в операционной системе, рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Газета.Ru 01:56
Футбол
«Спартак» сделал предложение «Атлетико Минейро» о трансфере Гуги
Футбольный "Спартак" заинтересовался в защитнике бразильского клуба "Атлетико Минейро" Гуге Гомесе.
Вести.Ru вчера в 16:57
Футбол
«Икс Холдинг» стал новым спонсором ЦСКА
Глава команды ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что клуб заключил взаимовыгодную сделку с «Икс Холдинг».
ГЛАС.RU вчера в 05:52