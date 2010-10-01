В среду в Государственную думу РФ на рассмотрение был внесен новый законопроект, предполагающий отмену НДФЛ для определенной категории граждан. Инициаторами законопроекта выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов.

Депутаты: от НДФЛ могут быть освобождены миллионы россиян

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