с чего всё началось

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы. Об этом РБК заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

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