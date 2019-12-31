Политика
РБКДепутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы. Об этом РБК заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
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с чего всё началось
Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и СССР, продолжает действовать, в том числе и в вопросе границ между странами, заявил председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении.Коммерсантъ00:55
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Председатель парламента Эстонии назвал Тартуский мирный договор с РСФСР действующим
Интерфаксвчера в 14:59
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Общество
Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Армия и оружие
Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет
Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
Армия и оружие
Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем
Политика
В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Общество
Традиционное шествие в честь Бандеры завершилось в Киеве
В центре Киева в среду вечером прошло традиционное шествие в честь Бандеры, которое в последние годы в разгар новогодних праздников устраивают украинские националисты и представители запрещенных в РФ группировок "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус" и других.
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева машины зимой
Футбол
Игроки сборной России назвали любимые новогодние фильмы
Пятеро футболистов команды назвали свои любимые новогодние фильмы.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Наука
В Лаосе нашли следы самого крупного за миллион лет метеорита
В Лаосе обнаружена гравитационная аномалия, которая говорит о том, что 780 тысяч лет назад в этой местности упал крупный астероид и образовал кратер величиной 20 километров.
Общество
Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Энергетика
Объем газа в ПХГ Украины сократился до уровня ниже 19 млрд кубометров
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились до уровня ниже 19 млрд кубометров — до 18,934 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза».
Происшествия
Начальник Генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня.
Гаджеты
Samsung создала первый в мире по-настоящему безрамочный телевизор
Бренд создал первый в мире по-настоящему безрамочный телевизор, не имеющий никаких рамок по бокам, его представят в рамках Consumers Electronics Show (CES) 2020.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 26
Уточняется, что погибшим было от пяти до 60 лет. По имеющимся данным, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тыс. человек.
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
Гаджеты
Очередной эффект популярности Ryzen. Доля AMD в статистике известного ПО достигла 40%
Как можно видеть, на 1 января 2020 года доля AMD составляла 40%, доля Intel — 60%.
Футбол
«Ливерпуль» интересуется двумя игроками «Норвича»
«Ливерпуль» обратил внимание на двух футболистов «Норвич Сити», сообщает Liverpool Echo со ссылкой на The Athletic.
Авто
Audi RS превратится в электрокар
Эксперты отмечают, что новый Audi E-tron GT будет во многом перекликаться с решениями, которые были выбраны для Taycan от Porsche.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.