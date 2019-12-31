Политика

РБКРБКДепутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы. Об этом РБК заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
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с чего всё началось
Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и СССР, продолжает действовать, в том числе и в вопросе границ между странами, заявил
 председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении.
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URA.Ru02:10

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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
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В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

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Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один

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Название Голландия официально перестало существовать

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Общество

В России изменились правила выгула собак опасных пород

Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула.
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