Политика
РБКДепутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы. Об этом РБК заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
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с чего всё началось
Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и СССР, продолжает действовать, в том числе и в вопросе границ между странами, заявил председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении.Коммерсантъ00:55
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Председатель парламента Эстонии назвал Тартуский мирный договор с РСФСР действующим
Интерфаксвчера в 14:59
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Происшествия
ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
Происшествия
Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери
В Сети опубликовано видео взрыва газа в жилом доме на бульваре Гусева в Твери, прогремевшего утром в четверг, 2 января.
Гаджеты
Очередной эффект популярности Ryzen. Доля AMD в статистике известного ПО достигла 40%
Как можно видеть, на 1 января 2020 года доля AMD составляла 40%, доля Intel — 60%.
Происшествия
Начальник Генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Политика
Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли на 24 января
Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене во время подписания Минских соглашений перенесен на 24 января, сообщило издание Strana.ua со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований.
Спорт
Клебо отреагировал на приглашение Большунова
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал приглашение россиянина Александра Большунова отпраздновать его день рождения тортом и домашней водкой.
Теннис
Сафин — о сборной России на ATP Cup: «Команда мечты»
За Россию на турнире выступят Даниил Медведев и Карен Хачанов. На пресс-конференции Сафин назвал сборную России "дрим-тим" (команда мечты).
Общество
В ГИБДД хотят отказаться от баллов на практическом экзамене на права
Гиляков отметил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена на получение водительских прав.
Общество
Более полумиллиона россиян заявили о наличии второго гражданства
С 2015 года россияне направили в органы внутренних дел более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или иностранного вида на жительство.
Шоу-бизнес
Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один
Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Транспорт
ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями по всей России
ГИБДД усиливает контроль за нетрезвыми водителями в течение всех праздничных дней, заявили в пресс-службе ведомства.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Наука
Вакцина от гриппа может помочь в борьбе с раковыми опухолями
Свою гипотезу ученые решили проверить на мышах. Грызунам ввели клетки меланомы в легкие, затем заразили их гриппом, а позже ввели вакцину.
Происшествия
В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета
Пассажир рухнувшего под Алма-Атой самолета Темирлан Кадауов награжден медалью за отвагу при чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба департамента полиции казахстанского мегаполиса.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Происшествия
В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж
Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
Экономика
Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров
Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.
Гаджеты
Xiaomi раскрыла характеристики умных смарт-часов Mi Watch Color
Китайская компания Xiaomi раскрыла характеристики анонсированных умных часов Mi Watch Color.
Общество
В России изменились правила выгула собак опасных пород
Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула.
Здоровье
В новогодние праздники медучреждения Казани изменят график работы
С 1 по 8 января медицинские учреждения Казани перейдут на особый режим работы – жители смогут получить помощь в травмпунктах, стоматологических кабинетах, стационарах и родильных домах.
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Происшествия
В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием
Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.
Хоккей
Швейцария — Россия 0:0 (1-й период)
Опубликован рейтинг сборных на Молодёжном чемпионате мира (МЧМ), на основании которого распределятся полуфинальные пары турнира.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.