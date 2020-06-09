Политика

Вести.RuВести.RuДепутаты парламента Германии выступают против давления со стороны США по проекту «Северный поток-2»

В тоже время депутат от СДПГ Тимон Греммельс считает, что санкции не помешают завершить строительство газопровода из России в Германию. Законопроект об ограничениях против Северного потока-2 ранее внесли в американский Сенат, напоминает телеканал "Россия 24".
Читать в источнике
Комментировать113
с чего всё началось

Санкционное правление: ФРГ готова ответить на меры США против СП-2

Германия считает неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока – 2» (СП-2). Как заявили «Известиям» в бундестаге ФРГ, если преследование проекта не прекратится, Берлин будет вынужден разработать ответные меры.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Депутаты парламента Германии выступают против давления со стороны США по проекту «Северный поток-2»

Вести.Ruвчера в 23:36

В ФРГ допустили введение санкций против США из-за «Северного потока – 2»

Известиявчера в 21:09

В Германии раскритиковали США за давление на «Северный поток — 2»

РЕН ТВвчера в 21:00

«Посягательство на суверенитет Германии и ЕС». Немецкий депутат оценил возможные санкции против «Северного потока — 2»

Life.ruвчера в 19:55

Немецкие депутаты раскритиковали США за давление на «Северный поток — 2»

РИА Новостивчера в 19:34

Германия приготовилась ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 21:14

Бундестаг призывает Германию и ЕС продумать ответ на санкции США по «Северному потоку - 2»

Neftegaz.ru06 июня в 05:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 00:58, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде

Вести.Ru вчера в 19:14
2,5K
Спорт

Satisfactory вышла в Steam, где стоит намного дешевле, чем в Epic Games Store

Примечательно, что в Epic Games Store, где год назад и начался ранний доступ аркадного симулятора, игра стоит намного дороже — 1299 рублей.
Игромания.ру вчера в 13:37
Авто

Seat анонсировала обновленный кроссовер Ateca

Компания Seat (входит в структуру VAG) опубликовала тизерное видео с обновленным кроссовером Ateca.
Автоновости дня вчера в 10:06
Общество

В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя

РБК вчера в 23:33
16
Транспорт

Движение на перекрестке Компроспект-Ленина ограничат в Южно-Сахалинске

Движение транспорта ограничат в Южно-Сахалинске на перекрестке Компроспекта и улицы Ленина.
АСТВ вчера в 18:53
Общество

В Омской области за сутки выявили 58 носителей коронавируса

Омск, 8 июня 2020, 09:00 — REGNUM В Омской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1776.
REGNUM вчера в 02:00
14
Шоу-бизнес

Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде

Сотрудники столичного ГИБДД разыскивают за вождение в нетрезвом виде блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву.
Lenta.ru вчера в 18:40
Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета вчера в 10:49
143
Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
3,2K
Происшествия

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

REGNUM вчера в 16:32
12
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
120
Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
511
Шоу-бизнес

Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.
РИА Новости вчера в 17:26
1
Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия вчера в 13:29
929
Наука

Риск развития деменции увеличивает негативное мышление

В журнале Alzheimer's & Dementia опубликовали статья специалистов, в которой названы причины смертельной неизлечимой болезни.
Live24 вчера в 11:02
35
Общество

МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон

По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3,5 тыс. пляжей.
Ведомости вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская рассказала об ухудшении здоровья Джигарханяна

Экономика сегодня вчера в 23:00
1
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,7K
Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ вчера в 07:15
1,4K
Авто

Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek

Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс 06 июня в 07:14
3
Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
171
Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru вчера в 03:33
107
Общество

Сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников

Глава российского правительства Михаил Мишустин 8 июня сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году собираются около 736 тыс. выпускников, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 07:55
5
Футбол

Вагнер Лав заработает 800 тысяч евро за сезон в ЦСКА

REGNUM вчера в 09:14
Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском вчера в 14:16
649
Шоу-бизнес

Модель попозировала в прозрачных трусах и порадовала поклонников

На размещенном снимке Паулин Танто (Pauline Tantot) попозировала на природе в белом кроп-топе без бюстгальтера и прозрачных трусах марки Fashion Nova с принтом в виде бабочек.
Lenta.ru вчера в 04:02
Общество

Половина россиян рискует быть уволенными

Почти половина работающих россиян рискуют быть уволенными, отправится в вынужденный отпуск или столкнуться с уменьшением и задержками зарплаты, предупреждают специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Ридус вчера в 17:23
74
Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ 06 июня в 10:41
38
Здоровье

На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии

Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
ToDay News Ufa вчера в 14:50
15
Культура

Звезда «Гарри Поттера» ответил Джоан Роулинг после ее слов о трансгендерах

Британский актер Дэниел Рэдклифф ответил автору книг о Гарри Поттере после ее твита о трансгендерных женщинах.
Lenta.ru вчера в 23:26
1
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное