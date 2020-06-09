Политика
Вести.RuДепутаты парламента Германии выступают против давления со стороны США по проекту «Северный поток-2»
В тоже время депутат от СДПГ Тимон Греммельс считает, что санкции не помешают завершить строительство газопровода из России в Германию. Законопроект об ограничениях против Северного потока-2 ранее внесли в американский Сенат, напоминает телеканал "Россия 24".
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с чего всё началось
Германия считает неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока – 2» (СП-2). Как заявили «Известиям» в бундестаге ФРГ, если преследование проекта не прекратится, Берлин будет вынужден разработать ответные меры.Известиявчера в 17:01
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Бундестаг призывает Германию и ЕС продумать ответ на санкции США по «Северному потоку - 2»
Neftegaz.ru06 июня в 05:53
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Происшествия
Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде
Вести.Ru вчера в 19:14
Спорт
Satisfactory вышла в Steam, где стоит намного дешевле, чем в Epic Games Store
Примечательно, что в Epic Games Store, где год назад и начался ранний доступ аркадного симулятора, игра стоит намного дороже — 1299 рублей.
Игромания.ру вчера в 13:37
Авто
Seat анонсировала обновленный кроссовер Ateca
Компания Seat (входит в структуру VAG) опубликовала тизерное видео с обновленным кроссовером Ateca.
Автоновости дня вчера в 10:06
Общество
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
РБК вчера в 23:33
Транспорт
Движение на перекрестке Компроспект-Ленина ограничат в Южно-Сахалинске
Движение транспорта ограничат в Южно-Сахалинске на перекрестке Компроспекта и улицы Ленина.
АСТВ вчера в 18:53
Общество
В Омской области за сутки выявили 58 носителей коронавируса
Омск, 8 июня 2020, 09:00 — REGNUM В Омской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1776.
REGNUM вчера в 02:00
Шоу-бизнес
Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде
Сотрудники столичного ГИБДД разыскивают за вождение в нетрезвом виде блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву.
Lenta.ru вчера в 18:40
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета вчера в 10:49
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
Происшествия
В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США
REGNUM вчера в 16:32
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Шоу-бизнес
Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.
РИА Новости вчера в 17:26
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Известия вчера в 13:29
Наука
Риск развития деменции увеличивает негативное мышление
В журнале Alzheimer's & Dementia опубликовали статья специалистов, в которой названы причины смертельной неизлечимой болезни.
Live24 вчера в 11:02
Общество
МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон
По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3,5 тыс. пляжей.
Ведомости вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала об ухудшении здоровья Джигарханяна
Экономика сегодня вчера в 23:00
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Авто
Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek
Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс 06 июня в 07:14
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru вчера в 03:33
Общество
Сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников
Глава российского правительства Михаил Мишустин 8 июня сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году собираются около 736 тыс. выпускников, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 07:55
Футбол
Вагнер Лав заработает 800 тысяч евро за сезон в ЦСКА
REGNUM вчера в 09:14
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском вчера в 14:16
Шоу-бизнес
Модель попозировала в прозрачных трусах и порадовала поклонников
На размещенном снимке Паулин Танто (Pauline Tantot) попозировала на природе в белом кроп-топе без бюстгальтера и прозрачных трусах марки Fashion Nova с принтом в виде бабочек.
Lenta.ru вчера в 04:02
Общество
Половина россиян рискует быть уволенными
Почти половина работающих россиян рискуют быть уволенными, отправится в вынужденный отпуск или столкнуться с уменьшением и задержками зарплаты, предупреждают специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Ридус вчера в 17:23
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ 06 июня в 10:41
Здоровье
На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии
Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
ToDay News Ufa вчера в 14:50
Культура
Звезда «Гарри Поттера» ответил Джоан Роулинг после ее слов о трансгендерах
Британский актер Дэниел Рэдклифф ответил автору книг о Гарри Поттере после ее твита о трансгендерных женщинах.
Lenta.ru вчера в 23:26