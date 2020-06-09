Германия считает неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока – 2» (СП-2). Как заявили «Известиям» в бундестаге ФРГ, если преследование проекта не прекратится, Берлин будет вынужден разработать ответные меры.

с чего всё началось

В тоже время депутат от СДПГ Тимон Греммельс считает, что санкции не помешают завершить строительство газопровода из России в Германию. Законопроект об ограничениях против Северного потока-2 ранее внесли в американский Сенат, напоминает телеканал "Россия 24".

Депутаты парламента Германии выступают против давления со стороны США по проекту «Северный поток-2»

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