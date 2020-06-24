Общество

REGNUMREGNUMМандатная комиссия оценит потасовку депутатов в Саратовской думе

Саратов, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Оценку поведения депутатов Саратовской области, где ранее произошла потасовка между народными избранниками из фракций КПРФ и «Единая Россия», даст мандатная комиссия. Об этом 24 июня сообщили в областной думе.
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