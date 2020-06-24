Общество
REGNUMМандатная комиссия оценит потасовку депутатов в Саратовской думе
Саратов, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Оценку поведения депутатов Саратовской области, где ранее произошла потасовка между народными избранниками из фракций КПРФ и «Единая Россия», даст мандатная комиссия. Об этом 24 июня сообщили в областной думе.
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Наука
Памятник периода неолита был обнаружен недалеко от Стоунхенджа
ИнфоСМИ 22 июня в 13:17
Общество
Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
РБК вчера в 11:46
Общество
«Роскосмос» снял с орбиты военный парад в Москве
РИА Новости 08:15
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Наука
Почему влияет на обоняние коронавирус
МедиаПоток 22 июня в 07:09
Космос
К Земле мчится еще один опасный астероид
Shraibikus News вчера в 15:46
Политика
Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы
Президент России Владимир Путин на приеме в честь иностранных лидеров, приехавших на парад Победы в Москву, поднял тост за ветеранов и победы и заверил, что память о тех, кто не вернулся с войны, не уйдет.
РИА Новости 07:22
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
Технологии
В Telegram прокомментировали сообщения об утечке данных пользователей
Пресс-служба Telegram прокомментировала сообщения об утечке базы данных пользователей мессенджера, содержащей никнеймы и телефонные номера.
RT на русском 07:20
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения пятерых младенцев в Москве
Московский Комсомолец вчера в 09:29
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Елена Степаненко высказалась насчёт слухов о закрытии своего шоу "Ещё не вечер" на телеканале "Россия 1". Слухи о закрытии передачи из-за низких рейтингов появились из-за того, что передача пропала из сетки вещания.
Discover24 06:12
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 23 июня 2020, 14:40 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 07:40
Наука
Новый антираковый препарат остановил рост опухолей у 70% больных
Берзозертиб останавливал рост опухолей у половины пациентов как при моноприеме, так и на фоне химиотерапии.
Хайтек+ вчера в 10:34
Общество
Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Европейскую территорию России и некоторые регионы в азиатской части ждут десять дней, когда будет отмечаться высокий и очень высокий индекс солнечного ультрафиолетового излучения, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 00:03
Здоровье
Мясников заявил о вреде чрезмерного увлечение ЗОЖ
Известный теледоктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил о вреде моды на здоровый образ жизни.
Мойка78 07:50
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
Экономика
Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru вчера в 05:40
Происшествия
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до шести
В результате сильного землетрясения в Мексике погибли шесть человек, шестеро получили ранения, сообщает Национальный центр связи и гражданской защиты Мексики.
Коммерсантъ вчера в 23:44
Космос
NASA показало закаты на других планетах
Sibnet Новости 08:13
Кино
Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена
Похоже, что у Warner Bros. еще не угасла надежда вылепить из киновселенной DC нечто стройное и связанное, потому что, как сообщает The Wrap, студия в настоящее время ведет переговоры с Майклом Китоном о его возвращении к роли Бэтмена.
Российская газета вчера в 04:59
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Космос
Плутон изначально был океанической планетой
На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы.
Live24 вчера в 02:15
Общество
В Минздраве оценили ход испытаний российской вакцины от коронавируса
В настоящее время клинические испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции в России идут в штатном порядке.
Комсомольская правда 06:00
Политика
Александр Лукашенко назвал Москву столицей родины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с гостями парада Победы в Москве и пожелал им здоровья.
РИА Новости 05:15
Наука
В Индийском океане обнаружен новый континент
Команда французских и австралийских ученых пришла к такому выводу, когда изучала состав пород архипелага Кергелен в Индийском океане.
Популярная механика 22 июня в 11:17
Наука
В Британии разработали охлаждающую тело во время жары одежду
Специалисты из Университета Манчестера разработали одежду из графенового текстиля, которая сможет спасать людей от жары.
МедиаПоток 22 июня в 02:52
Теннис
Отец Джоковича обвинил Димитрова в срыве Adria Tour из-за коронавируса
Срджан Джокович, отец первой ракетки мира серба Новака Джоковича, прокомментировал заражение коронавирусом участников выставочного турнира Adria Tour, организованного его сыном.
Спорт день за днем 07:26
Экономика
Россия может разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения
Россия намерена разорвать с Мальтой соглашение об избежании двойного налогообложения, следует из уведомления о начале разработки такого законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомости 08:17
Космос
NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций
МедиаПоток вчера в 11:54