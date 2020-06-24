Саратов, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Оценку поведения депутатов Саратовской области, где ранее произошла потасовка между народными избранниками из фракций КПРФ и «Единая Россия», даст мандатная комиссия. Об этом 24 июня сообщили в областной думе.

Общество Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год. 2,7K

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 731

Политика Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы Президент России Владимир Путин на приеме в честь иностранных лидеров, приехавших на парад Победы в Москву, поднял тост за ветеранов и победы и заверил, что память о тех, кто не вернулся с войны, не уйдет. 324

Культура Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу Елена Степаненко высказалась насчёт слухов о закрытии своего шоу "Ещё не вечер" на телеканале "Россия 1". Слухи о закрытии передачи из-за низких рейтингов появились из-за того, что передача пропала из сетки вещания. 127

Происшествия На Кубани за сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 23 июня 2020, 14:40 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июня в региональном оперативном штабе. 1,9K

Наука Новый антираковый препарат остановил рост опухолей у 70% больных Берзозертиб останавливал рост опухолей у половины пациентов как при моноприеме, так и на фоне химиотерапии.

Общество Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения Европейскую территорию России и некоторые регионы в азиатской части ждут десять дней, когда будет отмечаться высокий и очень высокий индекс солнечного ультрафиолетового излучения, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 150

Здоровье Мясников заявил о вреде чрезмерного увлечение ЗОЖ Известный теледоктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил о вреде моды на здоровый образ жизни. 30

Происшествия Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов. 74

Экономика Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР. 5,6K

Происшествия Число жертв землетрясения в Мексике возросло до шести В результате сильного землетрясения в Мексике погибли шесть человек, шестеро получили ранения, сообщает Национальный центр связи и гражданской защиты Мексики. 25

Кино Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена Похоже, что у Warner Bros. еще не угасла надежда вылепить из киновселенной DC нечто стройное и связанное, потому что, как сообщает The Wrap, студия в настоящее время ведет переговоры с Майклом Китоном о его возвращении к роли Бэтмена. 10

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 777

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 49

Космос Плутон изначально был океанической планетой На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы. 2

Политика Александр Лукашенко назвал Москву столицей родины Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с гостями парада Победы в Москве и пожелал им здоровья. 45

Наука В Индийском океане обнаружен новый континент Команда французских и австралийских ученых пришла к такому выводу, когда изучала состав пород архипелага Кергелен в Индийском океане. 53

Наука В Британии разработали охлаждающую тело во время жары одежду Специалисты из Университета Манчестера разработали одежду из графенового текстиля, которая сможет спасать людей от жары.

Теннис Отец Джоковича обвинил Димитрова в срыве Adria Tour из-за коронавируса Срджан Джокович, отец первой ракетки мира серба Новака Джоковича, прокомментировал заражение коронавирусом участников выставочного турнира Adria Tour, организованного его сыном.