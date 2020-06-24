Общество

Газета.RuГазета.RuДепутаты подрались в Саратовской областной думе

Депутаты устроили потасовку во время заседания в Саратовской областной думе, сообщает РИА "Новости". Драка произошла накануне на заседании, которое длилось почти 12 часов. Встреча была посвящена неэтичному поведению членов облдумы Дмитрия Чернышевского и Николая Бондаренко.
Читать в источнике
Комментировать2,4K

Подробнее о событии

Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме

РИА Новости09:12

Потасовка в саратовской облдуме попала в топ федеральных новостей

FreeNews-Volga08:09

В областной Думе по вине КПРФ произошла потасовка

Саратов 24вчера в 14:38

Депутат Дмитрий Чернышевский, участвовавший во вчерашней потасовке в стенах регионального парламента, обвинил председателя облдумы в неисполнении своих обязанностей

Версия-Саратов02:44

Опубликована новая видеозапись массовой потасовки в Саратовской облдуме

Четвертая Власть01:50

Депутат рассказал о пороках зачинщика потасовки в Саратовской областной думе

Регион 64вчера в 18:26

Драка в Саратовской облдуме. Комментарий Анатолия Ципящука

Взгляд-инфо04:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Политика

Ветеран Великой Отечественной войны показал подаренные Путиным часы

Политическая Экспертиза 08:44
Интернет

Huawei взлетела в рейтинге самых инновационных компаний

В рейтинге самых инновационных компаний Huawei в течение года взлетела с 48 на 6 место, об этом свидетельствует свежий рейтинг консалтинговой компании BCG, 24 июня передает отраслевой ресурс Ixbt.com.
ИА Красная Весна 09:56
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
679
Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
738
Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
6,1K
Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
4
Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Lenta.ru 07:24
81
Фигурное катание

Загитова останется без наград на премии ISU

ProstoProSport вчера в 23:14
Общество

Владимир Путин пообещал ещё 10 тысяч костромичам с детьми

Владимир Путин распорядился дать ещё по 10 тысяч костромичам с детьми, узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today вчера в 10:48
Единоборства

Порье хочет провести реванш с Гэтжи

Напомним, первый поединок бойцы провели в апреле 2018 года, Порье нокаутировал Гэтжи.
Матч ТВ 02:45
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
338
Политика

Генсек ООН призвал Израиль и Палестину приступить к диалогу

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины приступить к конструктивному диалогу.
РИА Новости 09:30
Игры

Crash Bandicoot 4: It’s About Time подешевела в PS Store

3DNews 02:02
8
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
5,9K
Политика

В Москве начинается Парад Победы

Президент России примет Парад, а затем совместно с главами иностранных государств, прибывшими в Москву, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Авторадио 03:00
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
497
Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
РИА Новости вчера в 21:45
302
Авто

Чаще всего мощные машины покупают в Ингушетии

Car.ru вчера в 01:19
1
Игры

Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077

Дни24 вчера в 07:12
2
Происшествия

Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

Интерфакс 09:45
Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
18
Технологии

Японский суперкомпьютер признан мощнейшим в мире

Японский компьютер «Фугаку» возглавил топ-500 самых мощных суперкомпьютеров в мире.
News.ru вчера в 05:19
31
Авто

Показали изображения нового минивэна Kia Carnival

Дизайнеры портала «Колёса.ру» разработали рендерные изображения нового Kia Carnival на основе официального эскиза модели и шпионских фотографий.
32CARS.ru вчера в 08:46
30
Армия и оружие

В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией

В Минобороны Китая возложили на Индию ответственность за вооруженное столкновение на границе.
Деловое.ТВ 04:20
5
Футбол

Бизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»

Владелец Fix Price Сергей Ломакин не станет приобретать «Химки».
Sports.ru 08:20
Общество

Россиянин получил первый «золотой паспорт» Черногории

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин.
Lenta.ru вчера в 17:41
21
Политика

Крым назвал мифическим долг перед Украиной за базирование ЧФ

«Мифическим» выставленный чиновниками Украины долг к России за базирование Черноморского флота в крымских водах назвал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве республики при президенте России Александр Молохов.
Live24 02:11
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru 04:44
48
Происшествия

В Белоруссии рассказали о ходе расследования «сахарного дела»

Фигуранты дела о коррупции в сахарной отрасли Белоруссии продолжают находиться под стражей и сотрудничают со следствием, сообщил заместитель генпрокурора Белоруссии Алексей Стук.
РИА Новости 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное