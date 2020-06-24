Общество
Газета.RuДепутаты подрались в Саратовской областной думе
Депутаты устроили потасовку во время заседания в Саратовской областной думе, сообщает РИА "Новости". Драка произошла накануне на заседании, которое длилось почти 12 часов. Встреча была посвящена неэтичному поведению членов облдумы Дмитрия Чернышевского и Николая Бондаренко.
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Huawei взлетела в рейтинге самых инновационных компаний
В рейтинге самых инновационных компаний Huawei в течение года взлетела с 48 на 6 место, об этом свидетельствует свежий рейтинг консалтинговой компании BCG, 24 июня передает отраслевой ресурс Ixbt.com.
ИА Красная Весна 09:56
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Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва 02:42
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За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
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Загитова останется без наград на премии ISU
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Владимир Путин пообещал ещё 10 тысяч костромичам с детьми
Владимир Путин распорядился дать ещё по 10 тысяч костромичам с детьми, узнал KOSTROMA.TODAY.
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Напомним, первый поединок бойцы провели в апреле 2018 года, Порье нокаутировал Гэтжи.
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Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Политика
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину приступить к диалогу
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины приступить к конструктивному диалогу.
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В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Политика
В Москве начинается Парад Победы
Президент России примет Парад, а затем совместно с главами иностранных государств, прибывшими в Москву, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
РИА Новости вчера в 21:45
Авто
Чаще всего мощные машины покупают в Ингушетии
Car.ru вчера в 01:19
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Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077
Дни24 вчера в 07:12
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Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором
Интерфакс 09:45
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
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Японский компьютер «Фугаку» возглавил топ-500 самых мощных суперкомпьютеров в мире.
News.ru вчера в 05:19
Авто
Показали изображения нового минивэна Kia Carnival
Дизайнеры портала «Колёса.ру» разработали рендерные изображения нового Kia Carnival на основе официального эскиза модели и шпионских фотографий.
32CARS.ru вчера в 08:46
Армия и оружие
В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией
В Минобороны Китая возложили на Индию ответственность за вооруженное столкновение на границе.
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Бизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»
Владелец Fix Price Сергей Ломакин не станет приобретать «Химки».
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Россиянин получил первый «золотой паспорт» Черногории
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин.
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Политика
Крым назвал мифическим долг перед Украиной за базирование ЧФ
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В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
В Белоруссии рассказали о ходе расследования «сахарного дела»
Фигуранты дела о коррупции в сахарной отрасли Белоруссии продолжают находиться под стражей и сотрудничают со следствием, сообщил заместитель генпрокурора Белоруссии Алексей Стук.
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