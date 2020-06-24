Общество
Газета.RuДепутаты подрались в Саратовской областной думе
Депутаты устроили потасовку во время заседания в Саратовской областной думе, сообщает РИА "Новости". Драка произошла накануне на заседании, которое длилось почти 12 часов. Встреча была посвящена неэтичному поведению членов облдумы Дмитрия Чернышевского и Николая Бондаренко.
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Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Известия 11:02
Экономика
Путин упростил налогообложение для офшорных компаний
Президент России Владимир Путин предложил кардинально упростить схему налоговых выплат для российских налоговых резидентов, владеющих зарубежными активами.
Национальная служба новостей вчера в 11:36
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Автоспорт
Обновлённый календарь ожидается к Гран При Австрии
Ожидается, что в дни Гран При Австрии будут опубликованы даты ещё нескольких этапов.
F1news.ru 12:29
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Вести ФМ вчера в 13:56
Футбол
ЦСКА подписал контракт с Гогричиани
ПФК ЦСКА подписал контракт с молодым атакующим полузащитником Гочей Гогричиани. Ранее россиянин выступал за молодежную команду «Ростова».
Bobsoccer 04:13
Общество
Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
Футбол
Владелец «Кайрата» сравнил Аршавина и Вагнера Лава
Владелец и председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев сравнил трансферы Андрея Аршавина и Вагнера Лава, передает Vesti.kz.
Газета.Ru 12:35
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Футбол
Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер
Газета.Ru 10:50
Игры
Вышла вторая часть фанатской игры Sonic 2020 на Unreal Engine
Вторая часть игрового фанатского проекта под названием Sonic 2020 о знаменитом еже Соннике уже появился в открытом доступе.
Актуальные Новости 12:02
Политика
Рок-музыкант Роджер Уотерс: «Именно русские разгромили нацистов»
Лондон, 24 июня 2020, 18:11 — REGNUM Выиграл Вторую мировую войну и разгромил нацистов именно русский народ.
REGNUM 11:11
Происшествия
В Махачкале произошел пожар в районе южной автостанции
Пожар произошел в районе южной автостанции Махачкалы, огонь охватил несколько торговых точек на площади 1,2 тыс. кв. метров, об этом сообщили в среду в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:36
Футбол
«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России
Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Культура
Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов
Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Общество
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей.
Эхо Москвы 12:04
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Политика
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
Происшествия
Стало известно о финансовых проблемах Ефремова после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, испытывает финансовые трудности.
Lenta.ru 09:33
Футбол
Агуэро успешно прооперирован в Барселоне
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро успешно перенёс операцию на мениске.
Soccer.ru 10:52
Гаджеты
Зачем необходимо выключать Bluetooth на смартфоне
«Безусловно, будет лучше выключить Bluetooth на смартфоне или сделать его недоступным для других устройств, когда вы его не используете», — заключил Бочек.
МедиаПоток 03:29
Армия и оружие
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы
В Сирии на российской авиабазе Хмеймим прошел парад, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной Войне, сообщают РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 05:35
Общество
Китай готовится к отключению от долларовой платежной системы
Зависимость от систем в долларовых расчетах делает Китай уязвимым для санкций Вашингтона.
Алтайская правда вчера в 00:08
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50