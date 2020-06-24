Общество

Газета.RuГазета.RuДепутаты подрались в Саратовской областной думе

Депутаты устроили потасовку во время заседания в Саратовской областной думе, сообщает РИА "Новости". Драка произошла накануне на заседании, которое длилось почти 12 часов. Встреча была посвящена неэтичному поведению членов облдумы Дмитрия Чернышевского и Николая Бондаренко.
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Общество

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Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

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