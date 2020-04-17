Общество
Русская ПланетаДепутаты попросили Путина выплатить всем россиянам по 25 тысяч
Депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением выплатить всем россиянам по 25 тыс. рублей. Деньги, по их мнению, должны выделить из федерального бюджета.
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с чего всё началось
Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.Интерфакс08:30
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Депутаты Москвы и Петербурга призвали власти выплатить россиянам по 25 тысяч рублей
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