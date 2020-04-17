Общество

РБКРБКДепутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
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Что произошло за день: пятница, 17 апреля

Интерфакс13:53

«Всю тяжесть ситуации переложили на граждан». Лев Шлосберг о письме депутатов с критикой помощи власти

Дождь09:26

Депутаты попросили выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей

Общественное телевидение России10:43

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Газета.Ru10:10

Депутаты из Москвы и Петербурга предложили выплатить населению по 25 тысяч

News.ru09:47

Депутаты Москвы и Петербурга призвали власти выплатить россиянам по 25 тысяч рублей

Московский Комсомолец08:45

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

РБК12:28
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Общество

ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам

К 8 утра, как сообщал LipetskMedia, почти шесть тысяч липчан смогли получить код для пропуска практически без задержек.
LipetskMedia.ru 03:41
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Транспорт

РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники

Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
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Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

РИА Новости 11:59
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Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии

«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
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Гаджеты

В РФ представили очень компактный смартфон Samsung с мощной начинкой

Dgl.ru 07:02
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Политика

Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы

Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
Ведомости 10:40
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Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
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Общество

Мишустин передал регионам коечный фонд федеральных клиник

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом.
News.ru 12:39
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Футбол

«Спартак» решил не выкупать Шюррле у «Боруссии»

«Спартак» принял решение не выкупать полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии», сообщил генеральный директор красно-белых Томас Цорн.
Sports.ru 13:10
Общество

Нобелевский лауреат заявил о происхождении коронавируса из лаборатории

РБК 15:05
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Общество

Собянин допустил ужесточение пропускного режима

Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
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Здоровье

Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом

В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
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Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
1,3K
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
1,9K
Общество

Глеб Никитин ужесточил правила въезда в Нижегородскую область

Согласно новому документу ужесточаются правила въезда для россиян из других регионов, также меняются условия работы некоторых категорий граждан, появились ограничения для охотников – в этих и других поправках разбираемся вместе с «Открытым Нижним».
Открытый Нижний 13:00
9
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
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Хоккей

Московское «Динамо» продлило контракт со вторым снайпером сезона КХЛ

RT на русском 07:14
Здоровье

В Петербурге медики массово заразились коронавирусом

За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек.
Lenta.ru 15:17
107
Общество

Медведев допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что борьба с распространением коронавируса требует принятия экстраординарных мер.
Труд 08:17
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
16
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
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Общество

Заразившихся Covid-19 в Москве может быть больше официальных данных

Согласно официальной статистике, в Москве зафиксировано более 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции.
Эхо Москвы 14:30
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Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК вчера в 14:32
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Единоборства

Тони Фергюсон сделал вес, невзирая на отмену боя с Гэтжи

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон уложился в лимит своей категории, показав на весах 155 фунтов.
Чемпионат 15:26
Происшествия

Коронавирус нашли у сотрудника психиатрической больницы Архангельска

Как сообщает региональный оперативный штаб, по предписанию Управления Роспотребнадзора по Архангельской области психонаркологическое отделение больницы закрыто на карантин: там находятся 52 пациента отделения и 14 медицинских работников.
DP.RU 13:55
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
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Фигурное катание

Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Космос

Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса

Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
SM News вчера в 11:00
Общество

Меркель объявила об ослаблении отдельных карантинных мер в Германии

В настоящий же момент, карантинные меры в стране, которые вводились с 16 марта - довольно жесткие.
Новые Известия 15 апреля в 15:53
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Как работают Яндекс.Новости?
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