Будьте в Плюсе
Главное
Общество
Ещё 
США
Общество
Ещё 
Интересное
Общество
Ещё 
Политика
Общество
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Общество
Ещё 
реклама
Главное
РБКРБК
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Собеседник
  • Дождь2:16
Смотрите также
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.В источнике
Оценить
2,5K
1,6K
С чего всё начиналось
alt

Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб

Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.
Интерфакс 08:30
Подробнее о событии
alt

Что произошло за день: пятница, 17 апреля

Интерфакс 13:53
alt

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

РБК 12:28
alt

«Всю тяжесть ситуации переложили на граждан». Лев Шлосберг о письме депутатов с критикой помощи власти

Дождь 09:26
реклама
Главное