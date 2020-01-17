В четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера. За его кандидатуру проголосовали 383 депутата, 41 парламентарий воздержался, против не выступил ни один. Встречи с депутатами каждой из парламентских фракций прошли перед голосованием.

Депутаты пожаловались Мишустину на четыре министерства

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