Политика
ForbesДепутаты пожаловались Мишустину на четыре министерства
В четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера. За его кандидатуру проголосовали 383 депутата, 41 парламентарий воздержался, против не выступил ни один. Встречи с депутатами каждой из парламентских фракций прошли перед голосованием.
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Общество
Испытания новейшего пистолета «Аспид» показали на видео
Происшествия
Суд арестовал главу МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве
Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, задержанного 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Авто
Дорожное багги Laffite X-Road стоит дороже Urus
Выходит, что базовый X-Road продаётся по цене в два раза больше Lamborghini Urus.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Экономика
Готовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Футбол
Красножан: при доверии Исламхан может заиграть в «Зените»
Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан может заиграть в петербургском "Зенита" при условии, что ему будут доверять, считает бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Происшествия
ДТП с участием более 20 автомобилей в Адыгее попало на видео
Видео аварии на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском, где столкнулось более 20 автомобилей, опубликовали в сети.
Общество
Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс
Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Происшествия
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу
По данным Daily Mail, свадьба обойдется в 5 миллионов британских фунтов (это 6,5 миллионов долларов или 402,7 миллиона рублей).
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Общество
Путин поручил выдавать материнский капитал при рождении первенца
Наконец, Владимир Путин предложил продлить выплаты на третьего и последующего детей до достижения ребенком 7 лет.
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Гаджеты
Названы разряжающие смартфоны Android-приложения
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Футбол
Ларссон: с приходом Тедеско тренировки в «Спартаке» стали профессиональнее и интенсивнее
Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Экономика
Производство алкоголя в России увеличилось в 2019 году на 7%
В 2019 году объем производства алкоголя в России достиг 199,82 миллиона декалитров, увеличившись на 7%.
Политика
Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Политика
ВЦИОМ: Послание Федеральному собранию повысило рейтинг Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос после Послания Федеральному собранию, с которым он выступил 15 января.
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
Общество
Синоптики предрекли россиянам «весну в середине зимы»
В ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта.
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров премьера
Президент Украины Владимир Зеленский дал две недели на то, чтобы украинские правоохранители нашли тех, кто вел "прослушку" бесед премьер-министра Алексея Гончарука с чиновниками.
Армия и оружие
Минобороны РФ закупит «суперснаряды» для танковых войск
Как сообщает издание «Известия», до конца 2020 года военное ведомство России планирует закупить для танковых войск новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало».
Политика
Помпео прокомментировал возможность изменения отношения к РФ
На место Дмитрия Медведева был назначен Михаил Мишустин. Состав правительства будет сформирован в ближайшее время.