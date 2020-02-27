Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарант07:56
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В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин
Комсомольская правда07:26
«Справедливая Россия» предложила ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Парламентская газета05:39
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