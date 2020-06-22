Экономика

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruДепутаты предлагают продлить льготную ипотеку на 2021 год

Депутаты Государственной думы хотят предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной продлить льготную ипотеку под 6,5% на новостройки на весь 2021 год. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Депутаты планируют предложить Набиуллиной продлить ипотеку под 6,5%

- РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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