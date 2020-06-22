Экономика
Финансовая газетаЛьготную ипотеку под 6,5% просят продлить на 2021 год
Напомним, что программа льготной ипотеки с государственным участием по ставке 6,5% для покупки жилья в новостройках была инициирована президентом Владимиром Путиным. Эта программа будет действовать до 1 ноября 2020 года, а ставка 6,5% сохраняется на весь срок займа.
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.РИА Новостивчера в 22:14
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Депутаты Госдумы попросят ЦБ продлить программу ипотеки под 6,5% на 2021 год
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