Экономика

Финансовая газетаФинансовая газетаЛьготную ипотеку под 6,5% просят продлить на 2021 год

Напомним, что программа льготной ипотеки с государственным участием по ставке 6,5% для покупки жилья в новостройках была инициирована президентом Владимиром Путиным. Эта программа будет действовать до 1 ноября 2020 года, а ставка 6,5% сохраняется на весь срок займа.
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Депутаты планируют предложить Набиуллиной продлить ипотеку под 6,5%

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новостивчера в 22:14

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Депутаты хотят предложить ЦБ продлить ипотеку под 6,5% на весь 2021 год

Life.ruвчера в 23:05

Льготную ипотеку в Госдуме предлагают продлить

News.ruвчера в 22:37

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РЕН ТВвчера в 20:50

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Lenta.ruвчера в 21:52

Депутаты Госдумы попросят ЦБ продлить программу ипотеки под 6,5% на 2021 год

Коммерсантъвчера в 21:06

Депутаты Госдумы попросят Центробанк продлить льготную ипотеку

URA.Ruвчера в 22:22
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Экономика

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Политика

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Спорт

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