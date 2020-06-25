Общество

Российская газетаРоссийская газетаДепутаты предложили отдать сотовые номера в собственность абонентам

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается закрепить право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству. Таким образом депутаты предлагают решить проблему владельцев каналов в мессенджерах или соцсетях.
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Депутаты предложили отдать сотовые номера абонентам в собственность

Депутаты предложили отдать сотовые номера абонентам в собственность Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили закрепить в законодательстве возможность передачи номеров мобильных телефонов, по сути, в собственность абонентов, которые, таким образом, смогут перепродавать их или передавать по наследству.
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Дмитрий Ионин
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Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по транспорту и строительству с 1 ноября 2017 года.
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