Общество
Российская газетаДепутаты предложили отдать сотовые номера в собственность абонентам
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается закрепить право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству. Таким образом депутаты предлагают решить проблему владельцев каналов в мессенджерах или соцсетях.
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с чего всё началось
Депутаты предложили отдать сотовые номера абонентам в собственность Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили закрепить в законодательстве возможность передачи номеров мобильных телефонов, по сути, в собственность абонентов, которые, таким образом, смогут перепродавать их или передавать по наследству.Коммерсантъвчера в 18:14
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Происшествия
Скончалась заболевшая коронавирусом завотделением саратовской больницы
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Политика
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Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
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Общество
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В оперштабе рассказали о заполненности больниц в Екатеринбурге
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Политсовет 04:50
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Протурецкие боевики заявили о бое с российским спецназом в Сирии
Протурецкие боевики, базирующиеся на юге сирийской провинции Идлиб, заявили, что сегодня, 24 июня, на рассвете на один из их блокпостов напали бойцы российского спецназа.
Московский Комсомолец вчера в 08:22
Общество
Минкульт рассчитывает открыть кинотеатры в середине июля
Кинотеатры в России могут заработать с 15 июля, заявила министр культуры Ольга Любимова.
Коммерсантъ 05:20
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
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РИА Новости вчера в 20:44
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ЛГБТ-флаг снова вывесили на здании посольства США в Москве
ЛГБТ-флаг вновь вывесили на здании посольства США в Москве.
РЕН ТВ 05:49
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В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Происшествия
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Общество
В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ
Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
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