Общество
Южный ФедеральныйДепутаты предложили присваивать звание ветерана труда северянам
Если закон будет принят, звание станут присваивать тем, кто работал на Крайнем Севере не менее 30 лет. Авторы законопроекта предложили присваивать звание ветеран труда мужчинам, проработавшим на Крайнем Севере не меньше 35 лет, и женщинам со стажем работы в экстремальных условиях не менее 30 лет.
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с чего всё началось
Группа сенаторов и депутатов Госдумы, в том числе вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, внесли в Госдуму законопроект, который корректирует основания для получения звания «Ветерана труда».Парламентская газетавчера в 08:12
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В ГД решили присваивать звание «ветеран труда» за работу на Крайнем Севере
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