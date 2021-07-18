Новак заявил, что Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года

Вице-премьер добавил, что по новым условиям сделки добыча нефти в РФ достигнет докризисного уровня в мае 2022 года, но при этом подчеркнул, что на следующей встрече ОПЕК + 1 сентября могут быть приняты меры по корректировке соглашения, если ситуация на рынке изменится.