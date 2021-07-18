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Депутаты предложили прощать россиянам банковские долги после ЧС

Россиянам, пострадавшим в ЧС или техногенной катастрофе, хотят простить финансовые долги.
Известия
Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы от «Единой России».
URA.Ru
Парламентарии высказались в поддержку данной инициативы.
РЕН ТВ
Нилов обратил внимание на то, что принятие меры поддержки граждан с кредитами при ЧС на законодательном уровне также потребует исключить случаи злоупотребления, чтобы человек, например, не набрал кредитов и не создал обстоятельств для списания долгов.
РЕН ТВ

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Банковские долги предложили прощать пострадавшим при ЧС россиянам

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Депутаты предложили прощать россиянам банковские долги после ЧС

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