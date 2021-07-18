Нилов обратил внимание на то, что принятие меры поддержки граждан с кредитами при ЧС на законодательном уровне также потребует исключить случаи злоупотребления, чтобы человек, например, не набрал кредитов и не создал обстоятельств для списания долгов.
В Москве отменяется обязательная система QR-кодов в заведениях общепита, также с понедельника снимается ограничение на работу в ночное время, возобновляются мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке, начинают в обычном режиме работать фуд-корты и детские игровые комнаты.
Город Минеральные Воды произвел на них особое впечатление — на своем официальном сайте коллектив призывает поклонников чаще путешествовать по России, а для мотивации предлагает посмотреть их новое видео.
11 августа председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру», врач скорой помощи Дмитрий Беляков заявил, что за такие короткие сроки вакцину проверить невозможно, а давление властей будет сопровождаться усилением недоверия со стороны населения.
Вице-премьер добавил, что по новым условиям сделки добыча нефти в РФ достигнет докризисного уровня в мае 2022 года, но при этом подчеркнул, что на следующей встрече ОПЕК + 1 сентября могут быть приняты меры по корректировке соглашения, если ситуация на рынке изменится.