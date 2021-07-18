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Общество

Депутаты предложили прощать россиянам банковские долги после ЧС

Россиянам, пострадавшим в ЧС или техногенной катастрофе, хотят простить финансовые долги.
Известия
Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы от "Единой России".
Московский Комсомолец
Речь о внесении поправок в ряд законов, которые позволят провести реструктуризацию кредитной задолженности гражданам в целях восстановления их платежеспособности, в том числе путем прощения долга.
Известия
Законопроект уже отправлен на рассмотрение в Центробанк и правительство.
News.ru

С чего всё началось

Понять и погасить: пострадавшим в ЧС предложили простить банковские долги

Россиянам, пострадавшим в ЧС или техногенной катастрофе, предложили простить финансовые долги. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен депутатами Госдумы от «Единой России».
Известия17:01

Подробнее о событии

СМИ: прощать долги пострадавшим во время ЧС предложили в Госдуме

Профиль20:33

Депутаты предложили прощать россиянам банковские долги после ЧС

Известия18:53

Банковские долги предложили прощать пострадавшим при ЧС россиянам

РЕН ТВ18:59

«Единая Россия» предложила списать долги части россиян

News.ru18:53

Пострадавшим от ЧС россиянам предложили простить финансовые долги

ФАН18:10

В Госдуме предложили простить долги пострадавшим при ЧС россиянам

Московский Комсомолец19:52

В Госдуме предложили освободить от долгов часть россиян

URA.Ru17:31
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