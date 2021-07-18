Власти Афганистана и талибы не смогли договориться о прекращении огня

В Дохе завершились двухдневные переговоры между делегацией из ведущих афганских политиков и представителями движения «Талибан» (запрещено в России), однако в итоговом совместном заявлении ничего не говорится о прекращении огня или сокращении уровня насилия в стране, передает афганское издание Tolo News.