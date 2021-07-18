Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* (признано террористическим, запрещено в РФ) еще один район в провинции Бамиян, сообщил представитель минобороны страны Фавад Аман.
В Дохе завершились двухдневные переговоры между делегацией из ведущих афганских политиков и представителями движения «Талибан» (запрещено в России), однако в итоговом совместном заявлении ничего не говорится о прекращении огня или сокращении уровня насилия в стране, передает афганское издание Tolo News.
Разница заключается лишь в том, что пенсионные права наемных работников формируются за счет страховых взносов, уплаченных работодателем, а права ИП – за счет собственных взносов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОПФР по Сахалинской области.
Игроки сборной Англии планируют написать коллективное письмо с жалобой в Футбольную ассоциацию страны (FA) из-за ненадлежащей организации безопасности во время финала чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Италии, сообщает The Times.
Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин напомнил, что у вакцинации есть целый ряд категорических противопоказаний: заболевания в острой форме, аллергические реакции, а также гиперчувствительность.
Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов раскрыл в беседе с «Известиями» новые симптомы у болеющих COVID-19.