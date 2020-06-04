Экономика
Политика СегодняДепутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей
Работающим пенсионерам предложено выплатить из Фонда национального благосостояния 1,386 трлн рублей. Законопроект выдвинут партией "Справедливая Россия".
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Самое время выплатить эти деньги, потому что в отличие от безработных и семей с детьми, государство пенсионерам во время эпидемии пока что ничем не помогло. В дальнейшем мы предлагаем проводить ежегодную индексацию для всех российских пенсионеров.
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«Справедливая России» предложила доплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей
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