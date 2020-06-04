Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняДепутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

Работающим пенсионерам предложено выплатить из Фонда национального благосостояния 1,386 трлн рублей. Законопроект выдвинут партией "Справедливая Россия".
Читать в источнике
Комментировать79
Сергей Миронов
Самое время выплатить эти деньги, потому что в отличие от безработных и семей с детьми, государство пенсионерам во время эпидемии пока что ничем не помогло. В дальнейшем мы предлагаем проводить ежегодную индексацию для всех российских пенсионеров.
— Сергей МироновЗакC.Ру вчера в 08:08

Подробнее о событии

Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам

ТАССвчера в 09:32

Правительство отказалось доплатить работающим пенсионерам 1,3 трлн рублей

Росбалтвчера в 06:58

Российским пенсионерам предложили доплатить 1,38 трлн

Рамблервчера в 06:33

Российским пенсионерам планируют доплатить 1,38 трлн рублей

ФедералПрессвчера в 06:19

«Справедливая России» предложила доплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей

Российская газетавчера в 06:10

В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим людям

URA.Ruвчера в 05:28

Законопроект о доплатах пенсионерам 1,38 трлн рублей разработан в Госдуме

REGNUMвчера в 04:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Общество

Путин объявил ЧС в Норильске из-за разлива топлива

Невские Новости 03 июня в 10:20
2,2K
Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
7
Политика

В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США

В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США Хаос в США играет на руку Москве и Пекину, заявили в Израиле.
Экспресс газета 03:05
34
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
130
Общество

В России за сутки выявили 8831 случай заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 8831 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 03:53
Политика

В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском вчера в 15:56
1,3K
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и стала выглядеть моложе, чем шесть лет назад

Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
Passion.ru вчера в 19:37
5
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,4K
Общество

В Москве от коронавируса вылечились более 97 тысяч человек

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 03:37
197
Общество

МЧС включит сирены и прервёт передачи телеканалов по всей России

Министерство чрезвычайных ситуаций впервые проведёт комплексные проверки готовности систем оповещения на всей территории России в октябре этого года.
SmolDaily 02:10
707
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
2,7K
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
1,9K
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
1K
Общество

Билл Гейтс высказался о теории «чипирования» человечества

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:37
1,9K
Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
137
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальностью стрельбы 7 км

Известия 03:34
109
Экономика

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.
РИА Новости 01:00
4
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
1,2K
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.
Вести.Ru 03 июня в 02:32
2,4K
Происшествия

Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова

Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия вчера в 14:46
47
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
128
Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
679
Происшествия

Мэр Екатеринбурга прокомментировал гибель мужчины при штурме квартиры

Екатеринбург, 5 июня 2020, 09:55 — REGNUM Инцидент с гибелью человека в ходе штурма квартиры СОБРом в Екатеринбурге пока не стоит называть убийством, заявил мэр Александр Высокинский.
REGNUM 02:55
36
Экономика

Депутат Мосгордумы Андрей Титов: кризис после пандемии будет трамплином развития инноваций

Власти Москвы и раньше уделяли большое внимание развитию высокотехнологичного бизнеса, предоставляли ему дополнительные льготы и поддержку, продолжили оказывать ее непосредственно во время пандемии и готовы продолжать ее в дальнейшем.
ТАСС вчера в 08:30
Происшествия

Задержан беглый курганский бизнесмен, проходящий по делу экс-первого замглавы Зауралья

Силовики Курганской области задержали находившегося в бегах коммерческого директора Мультипласт Михаила Третьякова - одного из обвиняемых по делу о хищении денег при реализации федеральной программы Устойчивое развитие сельских территорий в Шадринском районе, фигурантом которого также является бывший первый заместитель губернатора региона Сергей Пугин.
Znak.com 03:03
Происшествия

Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
2
Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
103
Общество

Статистика по коронавирусу в России и мире на 5 июня: количество заболевших, умерших и вылечившихся

По данным Роспотребнадзора на 10.40 по московскому времени 4 июня, за последние сутки в России выявлено 8 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Спорт-Экспресс 03:41
Общество

Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса

Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
РБК 03:00
6
Культура

Комики из Бурятии поборются за пять миллионов рублей в «Comedy Баттл»

Информ Полис online 00:36
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное