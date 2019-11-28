Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря. Соответствующий законопроект вносится в парламент, передает ТАСС.

Гаджеты Названа стоимость долгожданного смартфона Redmi K30 Китайский бренд Redmi планирует официально представить свой новый смартфон К30 только 10 декабря.

Общество Две двухдневные рабочие недели ждут россиян Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.

Авто Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.

Гаджеты Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10 Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, показала в своем аккаунте в Instagram результат операций, проведенных краснодарскими врачами.

Происшествия Экс-глава банка «Советский» получил три года за хищения и растрату Выборгский районный суд огласил приговор в отношении бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова, признанного виновным в присвоении и растрате более 1,7 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Экономика Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.

Происшествия Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.

Происшествия В Приморье застрелили казачьего атамана Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".

Происшествия Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.