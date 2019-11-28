Общество
Вести.RuДепутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем
Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря. Соответствующий законопроект вносится в парламент, передает ТАСС.
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Названа стоимость долгожданного смартфона Redmi K30
Китайский бренд Redmi планирует официально представить свой новый смартфон К30 только 10 декабря.
Общество
Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
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Принц Чарльз доказал, что готов стать королем
Общество
Две двухдневные рабочие недели ждут россиян
Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
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Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек
Напомним, известного историка Олега Соколова обвиняют в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на свои автомобили во время «Черной пятницы»
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
Происшествия
Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»
Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Гаджеты
Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10
Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, показала в своем аккаунте в Instagram результат операций, проведенных краснодарскими врачами.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Общество
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Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
Происшествия
Экс-глава банка «Советский» получил три года за хищения и растрату
Выборгский районный суд огласил приговор в отношении бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова, признанного виновным в присвоении и растрате более 1,7 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Экономика
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов
На 10:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,07 рубля (плюс 11 копеек).
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Политика
Рейтинг Зеленского ускоренно снижается — социологи
Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи установили, что 75% жителей Украины одобряют идею прямых переговоров президента Украины с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе.
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Сын Ротару вмешался в скандал вокруг травли певицы
Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал резонанс вокруг возвращения матери на российскую сцену.
Общество
ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет
Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Гаджеты
«Oppo» выпустила ColorOS 7 на базе Android 10
Через неделю после анонса в Китае программной оболочки ColorOS 7 начала официально распространяться.
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Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Роскачество вновь обнаружило пестициды в детском яблочном пюре
Эксперты Роскачества провели проверку 24 марок детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах.
Футбол
Волгоградский «Ротор» подписал контракт с новым игроком
Общество