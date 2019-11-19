с чего всё началось

Депутаты предложили ввести в России механизм единой минимальной цены на табачные изделия. Как следует из информации в электронной базе данных Госдумы, в 2019 году единая минимальная цена на сигареты составила бы приблизительно 86 рублей за пачку.

Политика ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.

Транспорт Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).

Политика Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.

Политика Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.

Спорт Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.

Политика Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».

Футбол «Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".

Политика Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Рианна опубликовала фото в крохотном бикини Певица Рианна в соцсети выложила фото, на котором она позирует в крохотном бикини и расстегнутом халате.

Общество Госдума приняла закон о предустановке российского софта Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.

Политика Власти Сербии подозревают российского дипломата в шпионаже Ранее издание «Блиц» сообщило, что российский дипломат и сотрудник военной разведки Георгий Клебан был заснят на видео в момент передачи денег одному из высокопоставленных лиц Сербии.