Экономика
Телеканал 360°Депутаты предложили установить минимальную цену на сигареты
Депутаты предложили ввести в России механизм единой минимальной цены на табачные изделия. Как следует из информации в электронной базе данных Госдумы, в 2019 году единая минимальная цена на сигареты составила бы приблизительно 86 рублей за пачку.
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с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента.Коммерсантъ19 ноября в 16:16
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В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену
Российская газета19 ноября в 10:52
Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД
Интерфакс - Россия19 ноября в 09:11
Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС
Парламентская газета19 ноября в 09:28
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