Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Депутаты предложили установить минимальную цену на сигареты

Депутаты предложили ввести в России механизм единой минимальной цены на табачные изделия. Как следует из информации в электронной базе данных Госдумы, в 2019 году единая минимальная цена на сигареты составила бы приблизительно 86 рублей за пачку.
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с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе
 законопроектов нижней палаты парламента.
Коммерсантъ19 ноября в 16:16

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