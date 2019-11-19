Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийPhilip Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Компании посчитали, что это поможет бороться с нелегальными продажами сигарет по 30−50 рублей за пачку.

Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет

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