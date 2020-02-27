Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВДепутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Авторами законопроекта является Сергей Миронов и группа депутатов от "Справедливой России". В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля. Чиновники предлагают внести вычет в пределах 100 тыс. рублей при покупке недорого автомобилей.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Гарант27 февраля в 07:56

Подробнее о событии

В Госдуму внесли проект о передаче данных по взиманию налога с иностранных специалистов

Парламентская газетавчера в 11:55

Россияне смогут получить налоговый вычет при покупке автомобиля

URA.Ru27 февраля в 08:00

«Справедливая Россия» внесла в Госдуму проект о налоговой льготе при покупке отечественных автомобилей

Агентство Москва27 февраля в 06:31

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин

РИА Новости27 февраля в 06:58

Депутаты предлагают давать налоговый вычет при покупке автомобиля

Российская газета27 февраля в 06:55

В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин

Комсомольская правда27 февраля в 07:26

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

REGNUM27 февраля в 07:30
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Религия

Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание

Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
REGNUM 00:35
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Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Газета DAILY 27 февраля в 06:11
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 14:06
Здоровье

Свыше 2 тыс. человек заражены коронавирусом в Южной Корее

В Южной Корее зарегистрированы 256 новых случаев заражения новым коронавирусом. Общее число инфицированных достигло уже 2022 человек.
Газета.Ru 27 февраля в 20:58
Армия и оружие

Число погибших в Идлибе турецких военных превысило 30

Коммерсантъ 27 февраля в 19:53
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия вчера в 10:10
Автоспорт

Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Вести.Ru вчера в 13:12
Происшествия

Пилот разбившегося в Астраханской области вертолета погиб

По данным ГУ МЧС по региону, найден пилот, он погиб. Отмечается, что вертолет упал в труднодоступном месте.
Российская газета вчера в 22:25
Армия и оружие

США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии

Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
ТАСС вчера в 17:18
Биатлон

Фуссек была не единственным информатором полиции в деле Логинова на ЧМ

Представитель Biathlon Integrity Unit Луиза Рейли сообщила, что Сара Фуссек-Хаккарайнен была не единственным информатором в деле об обыске российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира.
Нева Спорт вчера в 07:14
Гаджеты

Genesis G70 получит новую приборную панель в 3D

Технология появится в седане Genesis G70 2020 в комплектации «Supreme» и «Sport». Остальные версии будут оснащены оригинальной панелью.
ГЛАС.RU вчера в 06:42
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Хоккей

«Рейнджерс» Панарина пропустили 5 шайб от «Филадельфии»

Газета.Ru вчера в 21:51
Гаджеты

Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри

Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
RuNews24.ru 27 февраля в 08:20
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru вчера в 18:46
Футбол

«Крылья» упустили победу над «Оренбургом» на последней минуте

Уже на 23-й минуте гости получили право на пенальти - Срджан Мияйлович нарушил правила в своей штрафной на Силле.
Волга Ньюс вчера в 12:32
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru вчера в 07:57
Здоровье

Попова призвала носить маски для защиты от коронавируса

Все медицинские маски, имеющие регистрационное удостоверение и продающиеся в официальных местах реализации, являются эффективным средством защиты от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 00:09
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости вчера в 13:28
Политика

Тимошенко заявила о сознательном уничтожении Украины

В прошлом месяце Тимошенко заявила, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.
Газета.Ru вчера в 16:22
Космос

Китайский аппарат изучил грунт Луны

Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Индикатор 27 февраля в 04:16
Общество

Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС 00:06
Происшествия

Екатеринбурженка получила пожизненный срок в Швейцарии

Екатеринбурженку Елену Панову приговорили в Швейцарии к пожизненному сроку за причастность к убийству местной жительницы.
Уральский меридиан вчера в 23:45
Общество

Росгидромет прогнозирует аномально теплый март

В марте средняя температура воздуха в России будет выше нормы, заявил «РИА Новости» руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Ведомости вчера в 03:39
Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 00:26
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Вокруг ТВ вчера в 11:10
Кино

Полански получил премию «Сезар» за режиссуру

Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «лучший режиссер» за ленту «Офицер и шпион».
Московский Комсомолец вчера в 21:27
Общество

Касьянов день: что запрещено делать 29 февраля

Сегодня православные вспоминают Касьяна. Этот день считался самым страшным в високосном году, даже демоническим.
Волгоградская правда вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Три любви Алины Покровской. Неравный брак с преподавателем, алкоголизм Сошальского и смерть Германа Юшко от рака

StarHit.ru вчера в 23:00
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