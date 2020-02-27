Общество
Деловое.ТВДепутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Авторами законопроекта является Сергей Миронов и группа депутатов от "Справедливой России". В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля. Чиновники предлагают внести вычет в пределах 100 тыс. рублей при покупке недорого автомобилей.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарант27 февраля в 07:56
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В Госдуму внесли проект о передаче данных по взиманию налога с иностранных специалистов
Парламентская газетавчера в 11:55
«Справедливая Россия» внесла в Госдуму проект о налоговой льготе при покупке отечественных автомобилей
Агентство Москва27 февраля в 06:31
Депутаты предлагают давать налоговый вычет при покупке автомобиля
Российская газета27 февраля в 06:55
В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин
Комсомольская правда27 февраля в 07:26
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