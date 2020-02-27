с чего всё началось

Авторами законопроекта является Сергей Миронов и группа депутатов от "Справедливой России". В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля. Чиновники предлагают внести вычет в пределах 100 тыс. рублей при покупке недорого автомобилей.

Религия Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.

Биатлон Фуссек была не единственным информатором полиции в деле Логинова на ЧМ Представитель Biathlon Integrity Unit Луиза Рейли сообщила, что Сара Фуссек-Хаккарайнен была не единственным информатором в деле об обыске российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира.

Политика Украина не станет праздновать День Победы 9 мая Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".

Политика Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Здоровье Попова призвала носить маски для защиты от коронавируса Все медицинские маски, имеющие регистрационное удостоверение и продающиеся в официальных местах реализации, являются эффективным средством защиты от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Политика Тимошенко заявила о сознательном уничтожении Украины В прошлом месяце Тимошенко заявила, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.

Космос Китайский аппарат изучил грунт Луны Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.

Общество Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Происшествия Екатеринбурженка получила пожизненный срок в Швейцарии Екатеринбурженку Елену Панову приговорили в Швейцарии к пожизненному сроку за причастность к убийству местной жительницы.

Общество Росгидромет прогнозирует аномально теплый март В марте средняя температура воздуха в России будет выше нормы, заявил «РИА Новости» руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.