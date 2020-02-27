Общество
Деловое.ТВДепутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Авторами законопроекта является Сергей Миронов и группа депутатов от "Справедливой России". В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля. Чиновники предлагают внести вычет в пределах 100 тыс. рублей при покупке недорого автомобилей.
Читать в источнике
Оценить80
с чего всё началось
1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарантвчера в 07:56
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуму внесли проект о передаче данных по взиманию налога с иностранных специалистов
Парламентская газета11:55
В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин
Комсомольская правдавчера в 07:26
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:04, Ашберн
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ЧП в банном комплексе в Москве
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств
Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Здоровье
Министр здравоохранения Германии заявил о начале эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что страна находится на пороге эпидемии.
Шоу-бизнес
Кольцо в устрицах и платье за 10 миллионов: Лена Ленина рассказала о своей свадьбе
Праздник прошел с размахом: звездные гости, платье невесты за 10 миллионов рублей и квартира на Кипре в подарок.
Спорт
Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти
Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Футбол
Тедеско рассказал о травмированных игроках перед игрой с «Динамо»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии Наиля Умярова и других травмированных футболистов перед матчем 20-го тура РПЛ с «Динамо».
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Кино
Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
На лайнере Diamond Princess из-за коронавируса умер британец
Политика
За нарушения при голосовании по Конституции хотят сажать в тюрьму
Авторы поправок в Уголовный кодекс – глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас – предлагают нарушителей штрафовать либо сажать в тюрьму на срок до четырех лет.
Общество
Как с 1 марта изменится жизнь россиян
Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 показали скриншоты дебютного геймплея
Накануне вечером в интернете появились первые скриншоты новой игры Baldur’s Gate 3. Разработчики разместили снимки за пару часов до официального анонса игры на французском портале JeuxActu.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Здоровье
Коронавирус: последние новости 28 февраля огорчают
Новости о коронавирусе в мире на 28 февраля 2020 года по-прежнему не радуют.
Религия
Совещание глав и делегаций поместных церквей завершилось в Аммане
Совещание предстоятелей и делегаций шести поместных православных церквей завершилось в среду в столице Иордании.
Футбол
«Норвич» обыграл «Лестер» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Норвича" нанесли поражение "Лестеру" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии.
Футбол
В чемпионате Ирландии забит сумасшедший гол
Игрок «Дандолка» Джордан Флорес забил эффектный гол в матче чемпионата Ирландии против «Шэмрока».
Общество
В Болгарии замедлилось строительство «Турецкого потока»
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса
"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Наука
Естественный нейрон связали через Интернет с кремниевым
В ходе проведенных исследований первая группа экспертов пробовала вырастить нейроны грызуна в лабораторных условиях, а вторая группа разрабатывала искусственные нейроны на кремниевых микрочипах.
Общество
Путин посетил парк «Остров мечты»
Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Политика
Граждан Украины с 1 марта перестанут выпускать в Россию без загранпаспорта
Украинские граждане с 1 марта 2020 года не смогут пересечь государственную границу с Российской Федерацией в привычном порядке, имея лишь паспорт или свидетельство о рождении, сообщает 28 февраля украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.