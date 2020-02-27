с чего всё началось

Авторами законопроекта является Сергей Миронов и группа депутатов от "Справедливой России". В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля. Чиновники предлагают внести вычет в пределах 100 тыс. рублей при покупке недорого автомобилей.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Спорт Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.

Политика За нарушения при голосовании по Конституции хотят сажать в тюрьму Авторы поправок в Уголовный кодекс – глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас – предлагают нарушителей штрафовать либо сажать в тюрьму на срок до четырех лет.

Общество Как с 1 марта изменится жизнь россиян Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.

Игры Авторы Baldur’s Gate 3 показали скриншоты дебютного геймплея Накануне вечером в интернете появились первые скриншоты новой игры Baldur’s Gate 3. Разработчики разместили снимки за пару часов до официального анонса игры на французском портале JeuxActu.

Наука Естественный нейрон связали через Интернет с кремниевым В ходе проведенных исследований первая группа экспертов пробовала вырастить нейроны грызуна в лабораторных условиях, а вторая группа разрабатывала искусственные нейроны на кремниевых микрочипах.