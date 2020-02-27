Экономика
Российская газетаДепутаты предложили защиту от недобросовестных страховщиков
В пакете законопроектов предлагаются и другие меры, направленные на борьбу с неправомерными действиями при банкротстве кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, а также на усиление контроля за финансовым рынком.
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Госдума рассмотрит законопроекты о защите россиян от недобросовестных страховщиков
Политика Сегодня27 февраля в 08:19
Депутаты предложили в разы увеличить штрафы за криминальные банкротства банков
Интерфакс27 февраля в 09:30
За преднамеренное банкротство банков предложили ввести уголовную ответственность
Парламентская газета27 февраля в 08:26
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