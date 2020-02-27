Экономика

Российская газетаРоссийская газетаДепутаты предложили защиту от недобросовестных страховщиков

В пакете законопроектов предлагаются и другие меры, направленные на борьбу с неправомерными действиями при банкротстве кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, а также на усиление контроля за финансовым рынком.
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Госдума рассмотрит законопроекты о защите россиян от недобросовестных страховщиков

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