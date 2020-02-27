В пакете законопроектов предлагаются и другие меры, направленные на борьбу с неправомерными действиями при банкротстве кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, а также на усиление контроля за финансовым рынком.

Политика Пушков рассказал о важности того, что Путин ответил Эрдогану Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.

Общество В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.

Общество В России могут ужесточить требования к организаторам азартных игр Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будут приняты меры по ужесточению требований к организаторам азартных игр и операторам лотерей, так, ими не смогут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, следует из электронной базы данных Госдумы.

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Шоу-бизнес Эксперт объяснил секрет «вечной молодости» Ротару Как ранее писал «Рамблер», по словам концертного директора певицы Сергея Лаврова, София Ротару перед концертами придерживается особого режима питания и активно занимается физическими упражнениями, что помогает ей выглядеть на сцене гораздо моложе своих лет.

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Общество Борис Джонсон женится и станет отцом Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женится на своей подруге Кэрри Симондс. Об этом сообщает The Telegraph.