Экономика
ВедомостиТолько малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды
Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций. Законопроект был внесен в Госдуму 7 мая и вызвал возмущение у владельцев коммерческой недвижимости.
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с чего всё началось
Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.Российская газетавчера в 07:12
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Макаров предлагает разрешить предприятиям из пострадавших отраслей расторгать договоры аренды без штрафов
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