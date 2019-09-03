Происшествия

РБКРБКВ Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку. На место прибыла полиция, но депутаты отказались от объяснений.
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СМИ: В центре Киева подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

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В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

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В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат

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