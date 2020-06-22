МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Депутаты Государственной Думы намерены предложить председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки до конца 2021 года, сообщил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутаты предложат главе ЦБ продлить льготную ипотеку на 2021 год

Общество В Тульской области пожилым людям продлили самоизоляцию до 30 июня Тула, 23 июня 2020, 01:49 — REGNUM В Тульской области для жителей старше 65 лет режим обязательной самоизоляции в связи с угрозой коронавирусной инфекции продлили до 30 июня. 3

Политика Мадуро заявил о готовности к диалогу с Трампом Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью AVN заявил, что готов к диалогу с американским лидером Дональдом Трампом при условии, что переговоры будут построены на взаимном уважении. 2

Наука Работу мозга человека, который не может видеть цифры, впервые изучили Нейрофизиологи впервые проследили за работой мозга человека, который в принципе не может видеть цифр от двух до девяти, но при этом может читать и нормально общаться с окружающими.

Экономика «ТНС энерго» попало в «Россети» Минэнерго и "Россети" определили два наиболее вероятных сценария консолидации энергосбытовой компании "ТНС энерго" в рамках решения проблемы ее растущих долгов перед сетевой монополией, рассказали источники "Ъ".

Финансы ЦБ даст банкам послабления на 300 млрд руб. при выдаче ипотеки "Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам в сумме около 300 млрд руб. Это расширит возможности банков по выдаче новых кредитов, повысит рентабельность ипотеки в расчете на капитал и будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке", — отмечает ЦБ. 1

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 7

Технологии Создан самый производительный квантовый компьютер в мире Создать самый мощный квантовый компьютер удалось специалистам компании Honeywell, информация об этом 22 июня размещена на сайте ixbt.com.

Политика Зеленский признался, что не поехал бы на парад в Москву Москва не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву 24 июня, но украинский лидер заявил, что даже если бы Россия прислала ему приглашение - он бы не поехал. 963

Кино Опубликован трейлер комедийного боевика «King’s Man: Начало» Киностудия 20th Century Studios опубликовала трейлер комедийного боевика King’s man: Начало — приквела первых двух фильмов о секретной службе супершпионов. 6

Гаджеты Новый смартфон OnePlus может получить очень невысокую цену Возможно, новый смартфон OnePlus пополнит категорию бюджетных устройств на рынке.

Гаджеты Apple представила операционную систему iOS 14 Компания Apple представила обновлённую операционную систему iOS 14 с виджетами на рабочем столе iPhone. 144

Общество Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа "Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны", - отметили в министерстве по вопросам хаджа.